Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ex CM Shivraj went out with his wife on Dhanteras, he said something that caused laughter
धनतेरस पर पत्नी संग खरीदारी करने निकले शिवराज, चांदी का सिक्का देख ऐसा कुछ कहा कि लगने लगे ठहाके

धनतेरस पर पत्नी संग खरीदारी करने निकले शिवराज, चांदी का सिक्का देख ऐसा कुछ कहा कि लगने लगे ठहाके

संक्षेप: केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए लिखा, ‘धनतेरस के पावन पर्व की सभी देशवासियों को, बहनों-भाइयों को, भांजे-भांजियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं! सबके जीवन में धन-धान्य की वर्षा हो, सुख-समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि आएं, सबके घर खुशियों से भर जाएं, यही प्रार्थना है।’

Sat, 18 Oct 2025 11:48 PMSourabh Jain पीटीआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान धनतेरस के मौके पर शनिवार की रात पत्नी साधना सिंह के साथ राजधानी भोपाल में खरीदारी करने निकले। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने परंपरा के अनुसार लोकल मार्केट से कुछ बर्तन, मूंगफली और चांदी का सिक्का खरीदा। इस दौरान जब वे रोशनपुरा मार्केट में स्थित एक सोने-चांदी की दुकान पर गए तो वहां एक मजेदार वाकिया देखने को मिला। वहां पर चांदी का सिक्का देखते समय पूर्व सीएम ने ऐसा कुछ कहा कि वहां मौजूद सभी लोगों ने जोर से ठहाका लगा दिया।

दरअसल जब वे सिक्का खरीदने ज्वेलर की दुकान पर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें एक चांदी का सिक्का दिखाते हुए उसे पसंद करने को कहा, जिसके बाद पूर्व सीएम ने कहा- 'अगर महंगा होगा तो छोटा वाला ले लेंगे', शिवराज का इतना कहना ही था कि वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। इसके बाद उनकी पत्नी ने किसी बात पर कहा कि दोनों लक्ष्मियां घर पर ही आ चुकी हैं। यहां पर उनका आशय दोनों बहुओं से था, जो इसी साल बेटों की शादी के बाद घर पर आ चुकी हैं। वहीं जब सिक्का फाइनल करने की बारी आई तो शिवराज बोले- यह तो गृहलक्ष्मी को ही तय करना होगा। इसके बाद पूर्व सीएम ने पत्नी के पसंद किए सिक्के का कार्ड से भुगतान करते हुए उसे खरीदा।

इसके साथ ही पूर्व सीएम ने एक बर्तन की दुकान से थाली, ग्लास, कटोरी भी खरीदी। साथ ही एक बुजुर्ग महिला से मूंगफली भी खरीदी। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'त्यौहारों में कुछ परंपराएं होती हैं, जिन्हें हम निभाते हैं और कुछ पल होते हैं, जिन्हें हम जीते हैं। आज धनतेरस पर खरीदी के दौरान ऐसे ही पल को फिर जिया। हर साल की तरह इस बार भी बहन से मूंगफली खरीदी। बहन ने मूंगफली के साथ भरपूर स्नेह भी दिया। बहन के इस प्रेम को प्रणाम!'

वहीं लोगों को इस त्योहार की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ‘धनतेरस के पावन पर्व की सभी देशवासियों को, बहनों-भाइयों को, भांजे-भांजियों को, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्य-धान्य की वर्षा हो, सुख-समृद्धि आए, रिद्धि-सिद्धि आए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए, यही प्रार्थना है। दीपावली का महापर्व अब प्रारंभ हो गया है, एकबार फिर धनतेरस की सबको शुभकामनाएं।’

इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा था, ‘आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, धन-धान्य से आपके भंडार भरे रहें और आप देश के भंडार ऐसे भरें कि देश नंबर-वन बने। छठ पूजा भी आने वाली है, छठी मैया को भी प्रणाम, मैया आप पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें।’

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|