धनतेरस पर पत्नी संग खरीदारी करने निकले शिवराज, चांदी का सिक्का देख ऐसा कुछ कहा कि लगने लगे ठहाके

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान धनतेरस के मौके पर शनिवार की रात पत्नी साधना सिंह के साथ राजधानी भोपाल में खरीदारी करने निकले। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने परंपरा के अनुसार लोकल मार्केट से कुछ बर्तन, मूंगफली और चांदी का सिक्का खरीदा। इस दौरान जब वे रोशनपुरा मार्केट में स्थित एक सोने-चांदी की दुकान पर गए तो वहां एक मजेदार वाकिया देखने को मिला। वहां पर चांदी का सिक्का देखते समय पूर्व सीएम ने ऐसा कुछ कहा कि वहां मौजूद सभी लोगों ने जोर से ठहाका लगा दिया।

दरअसल जब वे सिक्का खरीदने ज्वेलर की दुकान पर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें एक चांदी का सिक्का दिखाते हुए उसे पसंद करने को कहा, जिसके बाद पूर्व सीएम ने कहा- 'अगर महंगा होगा तो छोटा वाला ले लेंगे', शिवराज का इतना कहना ही था कि वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। इसके बाद उनकी पत्नी ने किसी बात पर कहा कि दोनों लक्ष्मियां घर पर ही आ चुकी हैं। यहां पर उनका आशय दोनों बहुओं से था, जो इसी साल बेटों की शादी के बाद घर पर आ चुकी हैं। वहीं जब सिक्का फाइनल करने की बारी आई तो शिवराज बोले- यह तो गृहलक्ष्मी को ही तय करना होगा। इसके बाद पूर्व सीएम ने पत्नी के पसंद किए सिक्के का कार्ड से भुगतान करते हुए उसे खरीदा।

इसके साथ ही पूर्व सीएम ने एक बर्तन की दुकान से थाली, ग्लास, कटोरी भी खरीदी। साथ ही एक बुजुर्ग महिला से मूंगफली भी खरीदी। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'त्यौहारों में कुछ परंपराएं होती हैं, जिन्हें हम निभाते हैं और कुछ पल होते हैं, जिन्हें हम जीते हैं। आज धनतेरस पर खरीदी के दौरान ऐसे ही पल को फिर जिया। हर साल की तरह इस बार भी बहन से मूंगफली खरीदी। बहन ने मूंगफली के साथ भरपूर स्नेह भी दिया। बहन के इस प्रेम को प्रणाम!'

वहीं लोगों को इस त्योहार की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ‘धनतेरस के पावन पर्व की सभी देशवासियों को, बहनों-भाइयों को, भांजे-भांजियों को, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्य-धान्य की वर्षा हो, सुख-समृद्धि आए, रिद्धि-सिद्धि आए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए, यही प्रार्थना है। दीपावली का महापर्व अब प्रारंभ हो गया है, एकबार फिर धनतेरस की सबको शुभकामनाएं।’