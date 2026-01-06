अफसर 1.5 लाख के काजू खा जाते, सरकार 2 लाख देकर एहसान कर रही, इंदौर पानी कांड पर जीतू पटवारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़every family of the deceased in the Indore water tragedy should get Rs 1 crore, Jitu Patwari
संक्षेप:

सरकार के अधिकारी कार्यक्रमों में 1.5 लाख के काजू खा जाते हैं और सरकार 2 लाख का मुआवजा देकर एहसान कर रही है। उन्होंने मांग की है कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

Jan 06, 2026 09:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर पानी कांड में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा- सरकार के अधिकारी कार्यक्रमों में 1.5 लाख के काजू खा जाते हैं और सरकार 2 लाख का मुआवजा देकर एहसान कर रही है। उन्होंने मांग की है कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

17 लोगों की कागजों में मौत, लेकिन मुआवजा 4 को

जीतू पटवारी ने मृतक के परिवार से मिलने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मुख्यमंत्री जी, 17 लोगों की मौत तो कागज़ी आँकड़ों में दर्ज है, फिर भी सिर्फ 4 लोगों को दो लाख रुपये का मुआवजा मिला है। यह कैसी असंवेदनशीलता है? आपकी सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इन निर्दोष लोगों की जान ली है, फिर भी आपकी उदासीनता और अहंकार इन पीड़ित परिजनों को और प्रताड़ित कर रहा है।

एहसान नहीं, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग

जीतू पटवारी द्वारा सरकार से मांग की गई है कि हर मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए और इंदौर के महापौर पर एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए। एक अन्य वीडियो में कहा- जिस सरकार के अधिकारी एक कार्यक्रम में 1.5 लाख रुपये के काजू बादाम खा जाते हैं, वही सरकार जहरीला पानी पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को सिर्फ 2 लाख रुपये देकर एहसान जताना चाहती है।

कैलाश का इस्तीफा, महापौर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफा की मांग की। उन्होंने कहा- सीएम मोहन यादव को तुरंत कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना चाहिए। इसके अलावा मांग की है कि महापौर को बर्खास्त कर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जाए। जीतू पटवारी ने कहा- पूरी दुनिया में मेसेज चला गया है कि इंदौर शहर रहने लायक नहीं बचा है।