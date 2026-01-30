​कुंडली नहीं मिली तो सनकी बना इंजीनियर, रिश्तेदारों को भेज दी लड़की की न्यूड फोटो

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक की लड़की से कुंडली ना मिलने पर शर्मनाक हरकत कर दी। युवक ने लड़की का न्यूड फोटो उसके रिश्तेदारों को भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एकतरफा प्यार में अंधे हुए एक युवक ने प्रतिशोध की सारी हदें पार कर दीं। युवती से शादी न हो पाने से नाराज आरोपी ने न केवल उसके निजी फोटो रिश्तेदारों को भेजे, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाकर उसकी सामाजिक छवि धूमिल करने की कोशिश की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

​शादी टूटने पर रची घिनौनी साजिश पकड़े गए आरोपी की पहचान आयुष अग्निहोत्री के रूप में हुई है, जो पेशे से इंजीनियर है और एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है। पुलिस के अनुसार, आयुष और युवती का परिवार एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संपर्क में आए थे। बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन अंततः कुंडली न मिलने के कारण युवती के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर आरोपी ने युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की ठान ली।

​क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा अपराध का तरीका जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच सात बार युवती के आपत्तिजनक फोटो डाक के जरिए उसके रिश्तेदारों को भेजे। पकड़े जाने के डर से वह उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार जैसे अलग-अलग शहरों के डाकघरों का इस्तेमाल करता था। वारदात के वक्त वह अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहनता था। पूछताछ में उसने कुबूल किया कि यह सब उसने टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' के एपिसोड देखकर सीखा था।

​एसिड अटैक की धमकी से दहशत में था परिवार पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी केवल फोटो तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वह युवती और उसके परिजनों को एसिड अटैक की धमकी भी दे रहा था, जिससे पूरा परिवार बीते कई महीनों से दहशत में जी रहा था। हैरानी की बात यह है कि बाणगंगा थाना पुलिस पिछले पांच महीनों से इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही।

​क्राइम ब्रांच ने 25 दिनों में किया खुलासा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी। डीसीपी (क्राइम ब्रांच) राजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाल बिछाया और महज 25 दिनों में आरोपी आयुष को दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लैपटॉप, प्रिंटर और कई विवादित पत्र भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य कड़ियों को जोड़ा जा सके।