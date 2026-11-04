देवास में एनकाउंटर! थाना प्रभारी को कुचलने वाले ड्राइवर को पुलिस ने मारी गोली; 2 गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने एनकाउंटर में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां थाना प्रभारी की कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
मध्यप्रदेश के देवास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले में अवैध शराब की अंतरराज्यीय तस्करी रोकने पहुंचे थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या के मामले में गिरफ्तार ट्रक चालक समेत दो आरोपी मंगलवार रात पुलिस के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि हत्याकांड के बाद से फरार ट्रक चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू रावत (28) को आलीराजपुर जिले से हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को देवास लाते समय उसने जिले के बरोठा थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर हिरासत से भागने का प्रयास किया।
पुलिस पर कर दी गोलीबारी
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भागने की कोशिश के दौरान उसने रिवॉल्वर से पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घायल आरोपी को पहले देवास के जिला अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया और गंभीर हालत के चलते बेहतर उपचार के लिए इंदौर के एक अस्पताल भेज दिया गया।
पुलिस की बंदूक छीन की थी गोलीबारी
इस बीच, देवास के शहर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) सुमित अग्रवाल ने बताया कि थाना प्रभारी पुरी की हत्या के वक्त ट्रक में चालक रावत के साथ मौजूद धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीएसपी के अनुसार गिरफ्तारी के बाद धीरज ने देवास के बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र में पुलिस की हिरासत से भागने का प्रयास किया और एक पुलिसकर्मी से उसकी बंदूक छीनकर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि आरोपी को चेतावनी दी गई, लेकिन इसकी अनसुनी किए जाने पर पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने घायल आरोपी को देवास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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