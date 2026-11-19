डॉक्टरों ने 30 दिन के एक मासूम के पेट से अविकसित भ्रूण निकालकर उसे नई जिंदगी दी है। हैरानी की बात यह थी कि बच्चे के पेट में एक दूसरा भ्रूण विकसित हो रहा था, जिसमें हाथ-पैर, जननांग और रीढ़ की हड्डी के हिस्से भी बन चुके थे।

इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चिकित्सा जगत का एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया है। यहां डॉक्टरों ने 30 दिन के एक मासूम के पेट से अविकसित भ्रूण निकालकर उसे नई जिंदगी दी है। हैरानी की बात यह थी कि बच्चे के पेट में एक दूसरा भ्रूण विकसित हो रहा था, जिसमें हाथ-पैर, जननांग और रीढ़ की हड्डी के हिस्से भी बन चुके थे। मेडिकल साइंस में इस दुर्लभ जन्मजात विकृति को 'फीटस-इन-फीटू' (Fetus in Fetu) कहा जाता है। डॉक्टरों की टीम ने करीब चार घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद भ्रूण को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया।

30 दिन के मासूम के पेट में मिला दूसरा भ्रूण जानकारी के मुताबिक, जूनी इंदौर निवासी कुनाल वर्मा और दीपमाला के बेटे अयांश के पेट में जन्म से ही गांठ जैसी संरचना मौजूद थी। गर्भावस्था के आठवें महीने में ही इसकी आशंका सामने आ गई थी। बच्चे के जन्म के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पहुंचाया। यहां पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आवश्यक जांच और परीक्षण किए। जांच में पता चला कि बच्चे के पेट में मौजूद गांठ सामान्य नहीं, बल्कि एक अविकसित भ्रूण है। इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन का फैसला लिया।

चार घंटे तक चली जटिल सर्जरी, पेट से निकाला अविकसित भ्रूण अस्पताल में 4 नवंबर 2026 को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया। करीब साढ़े तीन से चार घंटे तक चली इस सर्जरी में बेहद सावधानी बरती गई। बच्चे के शरीर के अंदर मौजूद अविकसित भ्रूण को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भ्रूण में शरीर के कई अंग विकसित हो चुके थे। उसमें दो पैर, दो हाथ, जननांग और रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से प्राथमिक अवस्था में मौजूद थे। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नवजात के नाजुक अंगों को सुरक्षित रखते हुए अविकसित भ्रूण को अलग करना था।

क्या होता है फीटस-इन-फीटू? फीटस-इन-फीटू एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात स्थिति है। इसमें जुड़वां गर्भावस्था के दौरान एक भ्रूण दूसरे विकसित हो रहे भ्रूण के शरीर के भीतर समाहित हो जाता है। इसके बाद वह उसी के शरीर में अविकसित अवस्था में मौजूद रहता है। आम भाषा में इसे 'बच्चे के अंदर बच्चा' होना कहा जाता है।

चिकित्सकीय जानकारी के अनुसार, यह स्थिति लगभग पांच लाख जीवित जन्मों में से किसी एक में देखने को मिलती है। ऐसे मामलों में समय पर पहचान और विशेषज्ञों की निगरानी बेहद जरूरी होती है। जन्म के बाद अविकसित भ्रूण को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है।

ऑपरेशन के बाद एनआईसीयू में रखा गया मासूम जटिल ऑपरेशन के बाद बच्चे को विशेष निगरानी और देखभाल के लिए अस्पताल की पीडियाट्रिक सर्जरी एनआईसीयू में रखा गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर रख रही थी। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन सफल रहा और बच्चा फिलहाल स्वस्थ बताया गया है। इस सफलता से परिवार ने भी राहत की सांस ली है।

इंदौर में पहली बार हुआ ऐसा ऑपरेशन अस्पताल के डॉक्टर अशोक लड्ढा के मुताबिक, इंदौर में इस तरह का ऑपरेशन पहली बार किया गया है और इससे पहले इस तरह के मामले की स्थानीय स्तर पर जानकारी दर्ज नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी से इस विकृति का पता चल सकता है, लेकिन अयांश के मामले में ऐसा नहीं हो पाया।

डॉक्टर के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान इस तरह की स्थिति में ऑपरेशन करना जोखिम भरा हो सकता है और दोनों भ्रूणों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जन्म के बाद स्थिति का आकलन कर सर्जरी की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य तौर पर इस तरह के ऑपरेशन का खर्च करीब चार से पांच लाख रुपए तक हो सकता है।

दुर्लभ बीमारी ने बढ़ाई चुनौती, डॉक्टरों की टीम ने दी नई जिंदगी 30 दिन के मासूम के पेट में दूसरे भ्रूण की मौजूदगी का मामला डॉक्टरों के लिए भी असाधारण चुनौती था। समय पर जांच, सही उपचार और विशेषज्ञों की टीम की मेहनत से अयांश की जान बचाई जा सकी। यह मामला चिकित्सा विज्ञान में दुर्लभ जन्मजात विकृतियों की पहचान और उनके उपचार की अहमियत को भी सामने लाता है।