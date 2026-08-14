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ग्वालियर में बिजली बिल चेक करने पहुंचे कर्मचारी के साथ बर्बरता, बंधक बनाकर पीटा; कुत्तों से भी कटवाया

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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बिजली बिल चेक करने पहुंचे दो प्राइवेट कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और पालतू कुत्तों से हमला करवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्वालियर में बिजली बिल चेक करने आए कर्मचारी पर कुत्तों से करवाया हमला
ग्वालियर में बिजली बिल चेक करने आए कर्मचारी पर कुत्तों से करवाया हमला

ग्वालियर के इंद्रानगर चार शहर का नाका इलाके में बिजली बिल चेक करने पहुंचे दो प्राइवेट कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और पालतू कुत्तों से हमला करवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शताब्दीपुरम निवासी रविंद्र सिंह राजावत ने पुलिस को बताया कि वह बिजली विभाग में प्राइवेट कर्मचारी है। वह अपने साथी आदित्य भदौरिया के साथ डिब्बा वाली गली के पीछे इंद्रानगर चार शहर का नाका इलाके में बिजली बिल चेक कर रहा था। इसी दौरान बीरू तोमर स्कूटी से वहां पहुंचा और दोनों कर्मचारियों से पूछताछ करने लगा।

'मशीन छीनकर फेंक दी सिम'

रविंद्र के मुताबिक कर्मचारियों ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की। आरोप है कि बीरू ने आदित्य के हाथ से बिल चेक करने वाली कंपनी की मशीन छीन ली और उसकी बैटरी, सिम और रील निकालकर फेंक दी। इसके बाद मशीन को सड़क पर पटककर तोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद आरोपी अपने घर के अंदर गया और वहां मौजूद तीन पालतू कुत्तों को लेकर बाहर आया। इनमें पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड शामिल थे। आरोप है कि आरोपी ने तीनों कुत्तों को कर्मचारियों के पीछे दौड़ा दिया।

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'घर के अंदर कुत्तों से करवाया हमला'

रविंद्र का कहना है कि आरोपी उसे पकड़कर घर के अंदर एक कमरे में ले गया और वहां कुत्तों से हमला करवाया। कुत्तों के काटने से उसके दोनों हाथ, दोनों जांघ और बाएं पैर की पिंडली में चोटें आईं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने डंडे से उसके सिर पर वार किया।

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दोबारा आने पर दी धमकी

रविंद्र के मुताबिक आरोपी ने बंदूक दिखाकर धमकी भी दी और दोबारा मोहल्ले में बिजली बिल चेक करने आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घटना की शिकायत मिलने के बाद हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी बीरू तोमर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और मशीन को नुकसान पहुंचाने समेत संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस घटना से जुड़े सभी आरोपों और साक्ष्यों की जांच कर रही है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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