मुरैना में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, सोने के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश; इलाके में सनसनी
बुजर्ग महिला घर में अकेली थी इसकी का फायदा उठाकर बदमाश घर में घुसे और गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद सोने के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए।
मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा गांव में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली रह रही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला के गले से सोने की चेन और कानों के बाले लूटकर फरार हो गए।
महिला की लाश खाट में पड़ी हुई मिली। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुट गई है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है इस भयावह घटना को किन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं और जल्द ही घटना में जो भी शामिल है उसकी धरपकड़ की बात कही जा रही है।
मृतक महिला बिमला का शव
मृतका की पहचान विमला पत्नी बाबू सिंह सिंकरवार (60 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनके पति ग्वालियर में नौकरी करते हैं और घटना के समय महिला घर में अकेली थी। इसी दौरान देर रात अज्ञात बदमाश घर में घुसे और धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश सोने के जेवर लेकर फरार हो गए।
घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीण
घटना की सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना प्रभारी जयपाल गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या बताया?
एसडीओपी जौरा एनआरएस बघेल ने बताया कि उत्तमपुरा गांव में एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या की सूचना मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। महिला की हत्या किसने और किन कारणों से की, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या और लूट, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी मौके पर बुलाया है।
आस-पास के लोगों से हो रही पूछताछ
टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएगी, ताकि हत्या के कारणों और आरोपियों तक पहुंचा जा सके। जांच में जुटी पुलिस फिलहाल देवगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों के साथ अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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