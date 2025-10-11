Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश न्यूज़

ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज, सिम और बैंक खाते बरामद

भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान में हरियाणा में पकड़े गए बांग्लादेशियों का कनेक्शन ग्वालियर में भी मिला है। ग्वालियर पुलिस ने भी यहां 8 बांगलदेशियों को हिरासत में लिया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 11 Oct 2025 04:06 PM
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुफिया एजेंसी और ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ऐसे 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो यहां अवैध रूप से रह रहे थे। इन लोगों ने यहां फर्जी रूप से अवैध दस्तावेज भी बनवा लिए थे। ये लोग पिछले 12 वर्षों से भारत में बसे हुए थे। इस मामले में कार्रवाई हरियाणा पुलिस की सूचना पर हुई है।

असल में पूरा मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने पानीपत में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि उनके कुछ रिश्तेदार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी रह रहे हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने ग्वालियर पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर महाराजपुरा थाना पुलिस ने खुफिया एजेंसी के साथ दबिश दी।

पुलिस को पता चला कि 8 बांग्लादेशी महाराजपुरा क्षेत्र में देवेंद्र कंसाना नाम के व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहे थे। पकड़े गए लोगों से पता चला कि 12 साल पहले मोहम्मद शरीफ नाम का शख्स बांग्लादेश के जेस्सोर जिले से भारत आया था और ग्वालियर में आकर बस गया था। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने और रिश्तेदारों को भी यहां बुला लिया जो यहां बसने की कोशिश कर रहे थे।

पता चला है कि इन लोगों ने भारत में आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी फर्जी तरीके से बनवा लिये थे। इनके जरिए ग्वालियर में रह कर अलग अलग जगह काम कर रहे थे। मोबाइल सिम और बैंक खाते भी खुलवा लिए थे। पुलिस ने इन सभी के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी जानकारी दे दी गई है।

ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि पूरे प्रदेश में नागरिकता के संदेहियों को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। ग्वालियर में भी 8 संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, जिनकी नागरिकता को लेकर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसके लिए संबंधित राज्य को भी लत्र लिखा जाएगा जो इनकी नागरिकता की जांच में लगे हैं। अगर ये विदेशी नागरिक हुए तो इन्हें भारत से डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अब शहर के अन्य संभावित ठिकानों की भी जांच कर रही है।

रिपोर्टः अमित कुमार

Madhya Pradesh News
