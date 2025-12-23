दुबई तक अवैध सट्टेबाजी, 404 करोड़ का काला कारोबार; कांग्रेस नेता के खिलाफ ED के चालान में दावा

Hindustan Hindi News
ED filed chargesheet against congress leader in 404 crore money laundering case
संक्षेप:

मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। ईडी का दावा है कि 404 करोड़ रुपए की इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में अवैध सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग के तार दुबई तक जुड़े थे। ईडी के अनुसार इसे गिरोह की तरह चलाया जा रहा था।

Dec 23, 2025 06:19 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता के खिलाफ ईडी ने इंदौर स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। ईडी का दावा है कि करीब 404 करोड़ रुपए की इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में अवैध सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग के तार दुबई तक जुड़े थे। ईडी के अनुसार इसे गिरोह की तरह चलाया जा रहा था, जिसका मास्टरमाइंड इंदौर का एक कांग्रेस नेता है।

अवैध सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग के जरिए सैकड़ों करोड़ की काली कमाई करने वाले नेटवर्क पर ईडी ने बड़ा प्रहार किया है। इंदौर के कांग्रेस नेता विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के खिलाफ ईडी ने मंगलवार को इंदौर स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गोलू के करीबी तरुण श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया गया है।

ईडी की जांच के अनुसार, यह संगठित अवैध नेटवर्क डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए चलाया जा रहा था। इसकी पहुंच इंदौर तक सीमित न होकर मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई तक फैली हुई थी। जांच में दावा किया गया है कि इस पूरे गिरोह ने करीब 404 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की।

गोलू था मास्टरमाइंड, तरुण संभालता था काले धन का खेल

ईडी के अनुसार, विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक था, जबकि उसका करीबी तरुण श्रीवास्तव दिन-प्रतिदिन के लेन-देन, फर्जी खातों और पैसों की आवाजाही को संभालता था। अवैध कमाई को छिपाने के लिए शेल अकाउंट्स और फर्जी वित्तीय ढांचे का इस्तेमाल किया गया।

MT5 सर्वर से लेकर दुबई तक फैला जाल

जांच में सामने आया है कि श्रीनिवासन रामासामी ने फर्जी ट्रेडिंग सिस्टम और MT5 सर्वरों की कॉन्फिगरेशन कर सट्टेबाजी के खेल को तकनीकी आधार दिया। वहीं, समानांतर सट्टा नेटवर्क में धवल देवराज जैन द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म LotusBook247 का संचालन किया जा रहा था।

ईडी के मुताबिक, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी ने ऑफशोर इकाई iBull Capital का प्रबंधन किया, जबकि निधि चंदनानी ने दुबई स्थित संरचनाओं के जरिए कैश फ्लो, रूटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निभाई।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
