बकरीद के लिए किसने तैयार करा दिए 'इको फ्रेंडली बकरे', कहा- होली, दिवाली की तरह...
बकरीद पर भोपाल में एक हिंदू संगठन ने इको फ्रेंडली बकरे तैयार किए हैं। उनका कहना है कि अगर होली, दिवाली इको फ्रैंडली मनाई जा सकती है तो बकरीद क्यों नहीं…
देश के कई हिस्सों में बकरीद मनाई जा रही है। कई राज्यों में सरकार ने बकरीद की छुट्टी 27 मई तो किसी ने गुरुवार यानी 28 मई को तय की है। बकरीद पर यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच भोपाल के एक हिंदू संगठन ने बकरीद पर पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। यह संगठन इको फ्रेंडली बकरीद के लिए मिट्टी के बकरे बेच रहा है और मुस्लिम युवाओं को कुर्बानी के लिए उपलब्ध करा रहा है। इनकी कीमत प्रति बकरा 1000 रुपए रखी गई है। संगठन का कहना है कि वे इस तरह का प्रयास पिछले 3 साल से कर रहे हैं।
इको फ्रैंडली बकरीद का आह्वान करने वाले इस हिंदू संगठन का नाम हिंदू उत्सव समिति है। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि बकरीद के लिए इस बार हमने इको फ्रैंडली बकरों को तैयार किया है। ये बकरे मिट्टी के हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह होली और दीवाली का त्योहार इको फ्रेंडली हो सकता है तो बकरीद क्यों नहीं... ऐसा करने से न सिर्फ बेजुबान जानवरों की जान बच सकेगी, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होगी।
इको फ्रेंडली बकरे क्यों नहीं हो सकती...
इको फ्रेंडली जब होली हो सकती है... पानी मत यूज करो। सूखी होली खेलो। इको फ्रेंडली जब दीवाली हो सकती है... पटाखे मत फोड़ो क्योंकि प्रदूषण रोकना है। इको फ्रेंडली जब दुर्गा अष्टमी हो सकती है। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है। जिसमें हम मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। जब यह सब हो सकता है तो इको फ्रैंडली ईद क्यों नहीं हो सकती...।
मिट्टी के बकरों से पर्यावरण बचेगा
अगर आप जब इन बकरों की हत्या करेंगे, कुर्बानी करेंगे। हम तो इसे हत्या कहते हैं और वो कुर्बानी। जब हजारों बकरे कटेंगे तो खून भी बहेगा। तो उसे साफ करने के लिए हजारों लीटर पानी भी बहाया जाएगा। गंदगी होगी, उससे प्रदूषण हो सकता है। कई मुस्लिम युवाओं ने भी इसका समर्थन किया है।
बोले- तीन वर्षों से प्रयासरत हैं
हम तीन वर्ष से यह प्रयास कर रहे हैं। अगर इससे कुछ लोग भी इससे समझ जाएं और हजारों लीटर पानी बचता है तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। उनका कहना था कि हमने 15 मिट्टी के बकरे बनाए थे। हमें अगर और ऑर्डर आते हैं तो हम उन्हें भी पूरा करेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन