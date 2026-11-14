Earthquake in MP: खरगोन में आया 4.5 तीव्रता का भूकंप, धरती हिलने से लोगों में हड़ंकप; जमीन के 10KM नीचे था केंद्र
Earthquake in MP : मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मांपी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शनिवार सुबह करीब 9:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती में कंपन महसूस होने से लोगों में हलचल मच गई और वो घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मांपी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे और इंदौर से 129 किलोमीटर दूर था। फिलहाल भूकंप के चलते किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
पहले भी आ चुका है भूकंप
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर 2026 को भी खरगोन जिले में 3.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार उस समय भूकंप का केंद्र खरगोन क्षेत्र में था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई थी।
भूकंप आने पर क्या करें, क्या ना करें
भूकंप के दौरान
• घबराएं नहीं, शांत रहें
• टेबल के नीचे जाएं, एक हाथ से अपने सिर को ढकें और भूकंप के झटके रुकने तक टेबल को पकड़े रहें
• झटके रुकते ही फौरन बाहर निकलें - लिफ्ट का इस्तेमाल न करें
• बाहर आने के बाद इमारतों, पेड़ों, दीवारों और खंभों से दूर रहें
• अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी रोककर झटके समाप्त होने तक अंदर ही रहें, पुल इत्यादि पर जाने से बचें
भूकंप के बाद
• क्षतिग्रस्त इमारतों में न जाएं
• सीढ़ियों का प्रयोग करें
• लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल न करें
अगर मलबे में फंस गए हों
- माचिस न जलाएं
- अपने मुंह को कपड़े से ढकें
- दीवार या नल पर खटखटाएं और आवाज करें
- सीटी बजाएं
- कोई अन्य उपाय न होने पर ही चिल्लाएं
रिपोर्ट - हेमंत