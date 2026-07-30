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काम की बात: भोपाल में ई-बस सेवा शुरू, सड़कों पर उतरीं 10 इलेक्ट्रिक बसें; जानें रूट और किराया

By Subodh Kumar Mishra
वार्ता, भोपाल
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई-बस सेवा की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को तीन रूटों पर 10 बसें दौड़ीं। दूसरे चरण में 10 और बसें शुरू की जाएंगी। आगामी 15 अगस्त को औपचारिक लोकार्पण के बाद 30 बसें नियमित रूप से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी।

Electric Buses
इलेक्ट्रिक बसें।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार से वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ हो गया। टिकटिंग सॉफ्टवेयर की परीक्षण प्रक्रिया और ट्रायल रन पूरा होने के बाद पहले चरण में तीन मार्गों पर 10 ई-बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों का किराया वर्तमान सिटी बसों के समान रखा गया है, जो सात रुपये से 40 रुपये तक है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार ई-बसों का संचालन चिरायु हॉस्पिटल से डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन वाया बैरागढ़-चिचली, चिरायु हॉस्पिटल से डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन तथा डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन से कोच फैक्ट्री मार्ग पर किया जा रहा है। बसें शहर के सभी निर्धारित बस स्टॉप पर रुक रही हैं, हालांकि फिलहाल इनके संचालन का समय निर्धारित किया जा रहा है।

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भोपाल में अब तक 30 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं, जिनमें से पहले चरण में 10 बसों को यात्रियों के लिए संचालित किया गया है। दूसरे चरण में 10 और बसें शुरू की जाएंगी। आगामी 15 अगस्त को प्रदेश स्तर पर औपचारिक लोकार्पण के बाद सभी 30 बसें नियमित रूप से सड़कों पर दौड़ेंगी।

नगर निगम के अनुसार अगले 10 से 12 दिनों में 20 और इलेक्ट्रिक बसें भोपाल पहुंचने की संभावना है। इनके संचालन के लिए बैरागढ़ डिपो में 11 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। नई ई-बसों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक डोर और व्हीलचेयर के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक बस में सुरक्षा के लिए छह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी डिपो स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी।

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बसों की लंबाई नौ मीटर होने से शहर की संकरी सड़कों और यातायात वाले क्षेत्रों में संचालन अपेक्षाकृत आसान रहेगा। वर्तमान में संचालित अधिकांश सिटी बसों की लंबाई 12 मीटर तक है। निगम के अनुसार बसों का संचालन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक रहेगी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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