दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुर्के वाली मत बनो…; धीरेंद्र शास्त्री वाले बयान पर क्या बोलीं उषा ठाकुर

भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने सोमवार को धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि धर्मांतरण रोकना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है जिसे धीरेंद्र शास्त्री बखूबी निभा रहे । इसी के साथ उन्होंने महिलाओं को नसीहत भी दी है। वही धीरेंद्र शास्त्री के दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुर्के वाली मत बलो वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए

उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, बुर्के वाली मत बनो। क्योंकि इसमें सिर्फ धोखा ही धोखा है। प्यार के नाम पर देह व्यापार है, ड्रग्स की व्यापारी है। तो बेटियों को ऐसी गंदी व्यवस्था से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री अपने सनातन बेटियों को जागृत करने का कार्य कर रहे।

उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा कि अगर अपने बेटों को अपने पतियों की निगरानी अच्छे से करें तो समाज में लव जिहाद के प्रकरण नहीं होंगे। मुस्लिम मातृशक्ति को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने तीन तलाक खत्म कर दिया आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने पुत्र, पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें। उन्होंने कहा, लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ-साथ मुस्लिम समाज की मातृशक्ति दंडित करें। तभी वह सच्ची मां और महिलाएं कहलाएगी। उषा ठाकुर ने कहा,