Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़drunk truck driver hits several vehicles many people injuring in indore
इंदौर थार कांड की यादें ताजा; नशे में ट्रक ड्राइवर ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, 5 घायल

इंदौर थार कांड की यादें ताजा; नशे में ट्रक ड्राइवर ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, 5 घायल

संक्षेप:

इंदौर के खंडवा रोड पर सोमवार को नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने कहर बरपाते हुए तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। 

Feb 02, 2026 05:15 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, इंदौर
इंदौर थार कांड की यादें ताजा हो गई हैं। इंदौर में सोमवार को नशे में धुत एक ट्रक चालक ने खंडवा रोड पर एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी जिससे 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शहर में पहले भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं।

भंवरकुआं थाने के सब-इंस्पेक्टर डीएस चौहान ने बताया कि इंदौर-खंडवा रोड पर मिनी ट्रक के ड्राइवर ने सोमवार को एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। इस दुर्घटना में घायल हुए पांच लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिनी ट्रक चालक कथित तौर पर नशे में था। उसे हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। शहर में मालवाहक ट्रकों के चालकों के नशे की हालत में गाड़ी चलाने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।

बता दें कि हाल ही में भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ही एक तेज रफ्तार थार कार ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद चालक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने चालक और गाड़ी को पुलिस को सौंप दिया है। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक शराब के नशे में था। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
