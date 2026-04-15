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MP में खाकी शर्मसार: नशे में धुत पुलिस जवान मरीज के बेड में सोए, डस्टबिन में पेशाब किया

Apr 15, 2026 11:41 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, सीधी
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एमपी के सीधी में खाकी शर्मसार हुई है। कैदी की सुरक्षा में अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मी मरीज के बेड में सोते नजर आए। एक पुलिसकर्मी ने डस्टबिन में पेशाब किया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है।

MP में खाकी शर्मसार: नशे में धुत पुलिस जवान मरीज के बेड में सोए, डस्टबिन में पेशाब किया

मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के अंदर ड्यूटी पर तैनात चार पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वे मरीज के बेड पर सोते और अस्पताल परिसर में अनुशासनहीन हरकत करते नजर आए। वीडियो में एक पुलिसकर्मी को डस्टबिन में पेशाब करते हुए भी देखा गया। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप है। मामले में चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो 13 अप्रैल को सामने आया। आरोप है कि सभी पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे और पुलिस की गरिमा के खिलाफ व्यवहार कर रहे थे। उनकी वर्दी भी पास में टंगी हुई दिखाई दी।

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कैदी की सुरक्षा में तैनात थे पुलिसकर्मी

बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी 28 मार्च से जिला अस्पताल में भर्ती एक अंडरट्रायल कैदी की सुरक्षा में तैनात थे। इस टीम का नेतृत्व सहायक उप-निरीक्षक नर्मदा प्रसाद प्रजापति कर रहे थे। टीम में कांस्टेबल उदयराज सिंह, जितेंद्र सिंह और मनीष तिवारी शामिल थे।

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नशे में धुत होकर उत्पात मचाया

मामले की आंतरिक जांच में पुष्टि हुई कि पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में यह अनुशासनहीनता की। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित थाना प्रभारी द्वारा उचित निगरानी नहीं की गई, जिससे यह घटना हुई।

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सीधी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप लगाए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान सभी को सीधी के रिजर्व सेंटर से अटैच कर दिया गया है और उन्हें विभागीय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई भी जारी है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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