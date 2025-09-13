MP में भाजपा नेता की कार से 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, सामग्री भी बरामद; 2 लोग गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत थड़ौदा के सरपंच प्रतिनिधि राहुल आंजना की आर्टिगा कार समेत दो वाहनों से 5 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद की है।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना कोतवाली पुलिस ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत थड़ौदा के सरपंच प्रतिनिधि राहुल आंजना की आर्टिगा कार समेत दो वाहनों से 5 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद की है। इस कार्रवाई में दो आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्य आरोपी राहुल आंजना मौके से फरार हो गया।

यह सफलता मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के विशेष अभियान का हिस्सा है, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा (उज्जैन जोन) और पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन (उज्जैन रेंज) के निर्देशों पर जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सख्ती बरती। एसपी ने बताया कि यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। नशे के कारोबार की जड़ों को उखाड़ने के लिए सतत कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कार्रवाई में शामिल टीम को पुरस्कार की घोषणा भी की।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी दोपहर 1:50 से 4:50 बजे के बीच थाना कोतवाली पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि आगर-बड़ौद रोड पर गणेश गौशाला के पास खड़ी आर्टिगा कार (एमपी-13-सीई-6055) और इग्निस कार (एमपी-13-सीडी-4006) में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लदे हैं। सूचना पर तत्काल घेराबंदी की गई।

पुलिस को देखते ही आर्टिगा कार चालक राहुल आंजना (भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, थड़ौदा) मौके से भाग निकला। वहीं, इग्निस कार में सवार ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह आंजना को हिरासत में ले लिया गया। दोनों वाहनों की तलाशी में नशीले पदार्थ, रसायन और लैब उपकरण बरामद हुए। थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में क्रय-विक्रय, परिवहन और अन्य खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

जब्त माल का ब्योरा मादक पदार्थ: 9.250 किलोग्राम केटामाइन (कीमत: 4.62 करोड़), 12.100 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड पाउडर और 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (कीमत: 25 लाख), 6 ग्राम एमडी ड्रग्स (कीमत: 7,800)।

लैब उपकरण: वाटर बाथ, इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट स्केल, मैग्नेटिक स्ट्रर विथ हॉट प्लेट, वैक्यूम ओवन, वैक्यूम पंप, परखनली, फ्लास्क, जार, शीशे के बर्तन और ग्राम पंचायत थड़ौदा की मुहर।

वाहन: आर्टिगा कार (कीमत: 12 लाख), इग्निस कार (कीमत: 8 लाख)।

अन्य: 4 मोबाइल फोन (विवो, कीमत: 50,000)।

कुल मूल्य: 5,08,07,800 (लगभग)।

गिरफ्तार आरोपी ईश्वर मालवीय पिता तोलाराम मालवीय (उम्र 33 वर्ष, निवासी- थड़ौदा)।