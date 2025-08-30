DRI nabs Ugandan national lady with narcotics at Bhopal Railway Station in MP भोपाल स्टेशन पर करोड़ों रुपए के नशीले ड्रग्स के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार,बताया कहां ले जा रही थी सामान, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
भोपाल स्टेशन पर करोड़ों रुपए के नशीले ड्रग्स के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार,बताया कहां ले जा रही थी सामान

नशीला पदार्थ बरामद होने के बाद अधिकारियों ने युगांडा की नागरिक को गिरफ्तार कर लिया और प्रतिबंधित सामान को भी जब्त कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि इस तस्करी और इसमें शामिल नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

Sourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेशSat, 30 Aug 2025 06:03 PM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन से नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, इस दौरान युगांडा देश की महिला को करीब 2.2 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सूत्रों से मिली खुफिया सूचना के बाद विभाग ने इस कार्रवाई को 28 अगस्त की सुबह अंजाम दिया और महिला के पास से 368.9 ग्राम क्रिस्टलीय मेथामफेटामाइन और 147.4 ग्राम कोकीन बरामद किया। इस कार्रवाई को DRI (राजस्व खुफिया निदेशालय) की टीम ने अंजाम दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि युगांडा की यह महिला इन प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दिल्ली से मुंबई लेकर जा रही थी, इसी दौरान उसे भोपाल में बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया।

विभाग की तरफ से इस बारे में जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि DRI को सूचना मिली कि एक विदेशी महिला यात्री जो कि युगांडा की नागरिक है, नशीले पदार्थों को लेकर 11058 अमृतसर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए दिल्ली से मुंबई जाने वाली है। इसी आधार पर हमारे अधिकारियों ने योजना बनाई और भोपाल रेलवे स्टेशन पर लगातार निगरानी शुरू कर दी।

भोपाल में ट्रेन के रूकने के बाद विभाग की टीम ने RPF (रेलवे सुरक्षा बल) की सहायता से एसी कोच में यात्रा कर रही उस महिला की पहचान की और उसके सामान की गहन तलाशी लेने के दौरान क्रिस्टलीय मेथामफेटामाइन (368.9 ग्राम) से भरे चार सफेद प्लास्टिक के पैकेट और कोकीन (147.4 ग्राम) से भरे दो सफेद प्लास्टिक के पैकेट बरामद किए।

विभाग ने बताया कि NDPS फील्ड टेस्ट किट से की गई जांच में बरामद सामग्री के मेथामफेटामाइन और कोकीन होने की पुष्टि हुई, इस दौरान महिला से बरामद नशीले पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद अधिकारियों ने युगांडा की नागरिक को गिरफ्तार कर लिया और बरामद नशीले पदार्थों को NDPS अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। आगे बताया गया कि इस तस्करी और इसमें शामिल नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

DRI की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया इससे पहले विभाग ने 16 अगस्त को DRI भोपाल ने शहर के पास एक गुप्त मेफेड्रोन मैन्युफेक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और वहां से 62 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया था। इस दौरान बरामद हुए नशीले पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में लगभग 62 करोड़ रुपए थी।

वहीं इसके बाद 20 अगस्त को एक अन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए DRI इंदौर के अधिकारियों ने रेलवे सुरक्षा बल, भोपाल-पश्चिम मध्य रेलवे की सहायता से भोपाल रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों को रोककर उनके पास लगभग 25 किलोग्राम थाईलैंड निर्मित हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी गई थी और जिसे राजधानी एक्सप्रेस के जरिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई एक बड़े अखिल भारतीय अभियान का हिस्सा थी, जिसमें 72 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया और इस गिरोह के सहयोगी सरगना और इसमें शामिल सभी पाँच वाहकों को गिरफ्तार किया गया था।

