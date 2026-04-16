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मासूम बच्चों के साथ चिता पर लेंटीं, अब सैकड़ों ने गले में लगाया फांसी का फंदा; MP में क्या मांग रहीं महिलाएं

Apr 16, 2026 02:12 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुर
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मध्य प्रदेश के छतरपुर में आदिवासी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। केन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में महिलाएं अब सैकड़ों की संख्या में फांसी का फंदा गले में लगाकार चेतावनी दे रही हैं।

मासूम बच्चों के साथ चिता पर लेंटीं, अब सैकड़ों ने गले में लगाया फांसी का फंदा; MP में क्या मांग रहीं महिलाएं

मध्य प्रदेश के छतरपुर में हजारों महिलाएं केन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के विरोध में महिलाएं कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ कभी चिताओं पर लेट जा रही हैं, तो कभी तालाब में उतरकर फांसी के फंदा गले में लगा रही हैं। आइए जानते हैं आखिर ये महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं और उनकी मांग क्या है।

ken betwa river link project

क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में सरकार ने केन नदी को बेतवा से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू कर रही है। इसका उद्देश्य केन नदी के बेसिन के पानी को नहर के जरिए बेतवा के बेसिन तक पहुंचाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचने के लिए पानी मिलेगा। अब यहां की आदिवासी महिलाएं इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उनकी जमीन और उनके जंगल उनसे छीने जा रहे हैं। इसलिए वो इसका विरोध कर रही हैं।

विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाएं अपने घर के पुरुषों और मासूम बच्चों को लेकर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंच गई हैं। पिछले 12 दिनों से लगातार चल रहे प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ चिताओं पर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं। अब नए विजुअल्स भी सामने आए हैं, जिसमें महिलाएं तालाब में उतर गई हैं। पानी में ही महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में फांसी का फंदा अपने गले में लगाया हुआ है। महिलाएं लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं।

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क्या है सरकार का प्लान

सरकार का प्लान है कि केन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुहैय्या करवाया जाएगा। इसके अलावा 200 किलोमीटर की नहर के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ने के बाद लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचने के लिए पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही इस परियोजना के लिए डैम का निर्माण करने की भी योजना है। इस परियोजना के माध्यम से सरकार की बिजली पैदा करने की भी योजना है और कम पानी वाले इलाकों में भी पानी पहुंचाने की योजना बनी हुई है।

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प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि हमारे जंगल, ज़मीन और घर छीने जा रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। 10 दिन हो गए हैं, आज 11वां दिन है, और कोई अधिकारी नहीं आया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम नहीं जाएंगे। अगर वे हमें नज़रअंदाज़ करते हैं, तो हम नक्सल भी बन सकते हैं बंदूक़ भी उठा सकते हैं। दुर्गा या काली की तरह, हम भी उग्र हो सकते हैं। महिलाओं ने कहा कि हमारे बच्चे डर में जी रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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