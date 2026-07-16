'दोस्ती-दुश्मनी दोनों याद रखता हूं', DM, SP दोनों को नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी; कहा-भूलने वाला नहीं हूं
मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के डीएम और एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भूलते नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा समर्थकों पर की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
दतिया में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता बैठक ने मंच से जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को चेतावनी भरे अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि वो भूलने वाले प्राणी नहीं हैं और दोस्ती -दुश्मनी दोनों याद रखते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
DM और SP को मंच से चेतावनी
दतिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जिला प्रशासन पर खुलकर निशाना साधा। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने दतिया के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को चेतावनी भरे लहजे में कहा मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं।
पुलिस पर उठाए सवाल
नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में हुए चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि यदि प्रशासन को हाईवे से जाम हटवाना था तो वह उसे खुलवा सकता था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए भाजपा कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इस कार्रवाई को अनुचित बताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
प्रशासन से क्यों नाराज हैं नरोत्तम मिश्रा
पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने संकेत दिए कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी और कार्यकर्ता प्रशासन के रवैये को भूले नहीं हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान किया तो उसमें नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया। इस फैसले से नाराज नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने एनएच-44 पूरी तरह से जाम कर दिया और कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान कई एंबुलेंस भी हाईवे पर फंसी रहीं। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रशासन ने आंसू गैसे के गोले दागे, जिससे नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए और डीएम के साथ एसपी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखते हैं।
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