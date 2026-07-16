Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'दोस्ती-दुश्मनी दोनों याद रखता हूं', DM, SP दोनों को नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी; कहा-भूलने वाला नहीं हूं

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के डीएम और एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भूलते नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा समर्थकों पर की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

'दोस्ती-दुश्मनी दोनों याद रखता हूं', DM, SP दोनों को नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी; कहा-भूलने वाला नहीं हूं

दतिया में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता बैठक ने मंच से जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को चेतावनी भरे अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि वो भूलने वाले प्राणी नहीं हैं और दोस्ती -दुश्मनी दोनों याद रखते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

DM और SP को मंच से चेतावनी

दतिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जिला प्रशासन पर खुलकर निशाना साधा। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने दतिया के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को चेतावनी भरे लहजे में कहा मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश: नौ बच्चों की मां ने पति को मौत के घाट उतारा

पुलिस पर उठाए सवाल

नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में हुए चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि यदि प्रशासन को हाईवे से जाम हटवाना था तो वह उसे खुलवा सकता था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए भाजपा कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इस कार्रवाई को अनुचित बताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

प्रशासन से क्यों नाराज हैं नरोत्तम मिश्रा

पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने संकेत दिए कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी और कार्यकर्ता प्रशासन के रवैये को भूले नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:दतिया में नरोत्तम मिश्रा बोले- दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं

गौरतलब है कि हाल ही में दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान किया तो उसमें नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया। इस फैसले से नाराज नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने एनएच-44 पूरी तरह से जाम कर दिया और कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान कई एंबुलेंस भी हाईवे पर फंसी रहीं। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रशासन ने आंसू गैसे के गोले दागे, जिससे नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए और डीएम के साथ एसपी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखते हैं।

ये भी पढ़ें:बदल गए नरोत्तम मिश्रा के तेवर, खुद हाथ लगा दाखिल कराया तिवारी का नामांकन पेपर
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।