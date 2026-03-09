Hindustan Hindi News
‘तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना चाहता’; राजनीति से संन्यास की अटकलों पर क्या बोले दिग्विजय सिंह

Mar 09, 2026 10:15 am ISTPraveen Sharma भोपाल, पीटीआई
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों को खारिज कर दिया है। हालांकि दिग्विजय ने यह कहा कि उन्होंने केवल पार्टी से अनुरोध किया है कि वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। उन्होंने रविवार को कहा कि वह अंतिम सांस तक पार्टी की सेवा करते रहेंगे। बता दें कि, दिग्विजय सिंह वर्ष 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

दिग्विजय सिंह के भविष्य की योजनाओं को लेकर अटकलें उस समय शुरू हुईं जब उन्होंने 5 मार्च को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक दंपती रिटायरमेंट के बाद देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते दिख रहा है।

वीडियो शेयर करने पर लगने लगीं रिटायरमेंट की अटकलें

वीडियो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह सिंह ने लिखा था, ''मेरी रिटायरमेंट की योजना? शायद। क्यों नहीं? जय सिया राम।'' इससे यह अटकलें लगने लगीं कि वह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दे रहे हैं।

मैने पार्टी को बताई अपनी इच्छा

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने केवल कांग्रेस नेतृत्व से यह अनुरोध किया है कि राज्यसभा का उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। उन्होंने कहा, ''देखिए, इस तरह की चर्चा होती रहती है और आप जानते हैं कि यह कहां से आती है। बात इतनी ही है कि मैंने अपनी पार्टी से कहा है कि दूसरे कार्यकाल के बाद मैं तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना चाहता।''

अंतिम सांस तक कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा

कांग्रेस नेता सिंह ने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पार्टी के लिए काम करना बंद कर देंगे, बल्कि वह अंतिम सांस तक कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह पार्टी नेतृत्व, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) और मध्य प्रदेश कांग्रेस पर निर्भर करेगा।

किसका था वो वीडियो

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह ओडिशा के रिटायर्ड बैंक मैनेजर कपल का वीडियो था, जो देशभर की यात्रा कर रहे हैं और उन्हें यह विचार रोचक लगा, इसलिए उन्होंने इसे शेयर कर दिया। कांग्रेस द्वारा उन्हें राज्यसभा में बने रहने के लिए कहे जाने की स्थिति में उनका रुख पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने इसे काल्पनिक स्थिति बताते हुए सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया।हालांकि, जब दिग्विजय सिंह से किसानों के लिए एक प्रदर्शन की उनकी घोषणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं।

दिग्विजय ने MP के बासमती चावल के लिए GI टैग मांगा

दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले बासमती चावल को ‘ज्योग्राफिकल इंडिकेशन’ (जीआई टैग) दिए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो एक आंदोलन किया जाएगा। GI टैग का इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती, हैंडीक्राफ्ट और खाने की चीज़ों से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, ताकि उनके ओरिजिन और उनसे जुड़ी खास क्वालिटी के बारे में बताया जा सके।

केंद्र सरकार पर लगाया आरोप

सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के किसान कई सालों से मांग कर रहे हैं कि राज्य के 14 जिलों- श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में पैदा होने वाले अच्छी क्वालिटी वाले खुशबूदार बासमती चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार बेपरवाह रही है। उन्होंने कहा, "यह बहुत हैरानी और दुख की बात है कि तीन महीने पहले इस बारे में चिट्ठी लिखने के बाद भी, केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस टैग की कमी के कारण, राज्य के किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया था। सिंह ने कहा कि 2013 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की UPA सरकार ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में इसे वापस ले लिया।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं।
