Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Donkey fair held in Chitrakoot, a tradition dating back to the time of Aurangzeb
चित्रकूट के गधा मेला में ‘शाहरुख, सलमान और कैटरीना’ की एंट्री; लगती है लाखों की बोली

चित्रकूट के गधा मेला में ‘शाहरुख, सलमान और कैटरीना’ की एंट्री; लगती है लाखों की बोली

संक्षेप: इस तीन दिवसीय मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुई थी। इस साल भी मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और यहां तक कि अफगानिस्तान से भी व्यापारी 300 से अधिक गधे, खच्चर और घोड़ियां लेकर पहुंचे हैं।

Tue, 21 Oct 2025 08:37 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चित्रकूट
share Share
Follow Us on

दीपावली के बाद, भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर वह मेला शुरू हो गया है, जिसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध 'गधा मेला'। इस तीन दिवसीय मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुई थी, लेकिन आज यहां 'सलमान', 'शाहरुख' और 'लॉरेंस' जैसे नामों की धूम है। इस साल भी मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और यहां तक कि अफगानिस्तान से भी व्यापारी 300 से अधिक गधे, खच्चर और घोड़ियां लेकर पहुंचे हैं।

लॉरेंस' रहा पिछले साल का 'हीरो'

इस मेले की सबसे खास बात है यहां बिकने वाले जानवरों के अनोखे नाम। व्यापारी अपने गधों और खच्चरों का नाम फिल्मी सितारों और चर्चित हस्तियों पर रखते हैं, जिससे उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। पिछले साल मेले का 'हीरो' गैंगस्टर 'लॉरेंस बिश्नोई' नाम का एक खच्चर था, जिसकी सबसे ऊंची बोली 1 लाख 25 हजार रुपए लगी थी। वहीं, 'शाहरुख खान' नाम का गधा 80 हजार रुपए और 'बसंती' नाम की गधी 85 हजार रुपए में बिकी थी।

शाहरुख के आंगे काजोल और माधुरी निकली फुस्स

इस साल भी यह ट्रेंड जारी है। मेले के पहले ही दिन शाहरुख खान' नाम का एक गधा 1 लाख 5 हजार रुपए में बिक चुका है, जो अब तक की सबसे ऊंची बोली है। 'सलमान', 'कैटरीना' और 'माधुरी' नाम के जानवर भी खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी जानवरों की नस्ल, उनकी ताकत और चाल-ढाल देखकर ही बोली लगाते हैं।

घूंघट में पहुंची महिला व्यापारी, खरीदे 15 जानवर

यह मेला सिर्फ पुरुष व्यापारियों तक सीमित नहीं है। दूर-दराज के इलाकों से महिला व्यापारी भी यहां पहुंच रही हैं। ऐसी ही एक महिला व्यापारी घूंघट डाले मेले में पहुंची और जानवरों की परख कर अकेले ही 15 जानवर खरीद लिए। इन जानवरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईंट-भट्टों और निर्माण कार्यों में माल ढोने के लिए किया जाता है।

क्या है औरंगजेब से जुड़ा इतिहास?

माना जाता है कि इस अनोखे मेले की शुरुआत साल 1670 के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब ने की थी। किंवदंती है कि जब औरंगजेब ने चित्रकूट पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना के घोड़े और खच्चर एक बीमारी से मर गए थे। तब सेना और निर्माण कार्यों के लिए गधों की जरूरत पड़ी, जिसके लिए औरंगजेब ने यहीं पर गधों की खरीद के लिए मुनादी करवाई थी। तभी से यह परंपरा दीपावली के बाद गधों के मेले के रूप में जारी है।