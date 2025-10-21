चित्रकूट के गधा मेला में ‘शाहरुख, सलमान और कैटरीना’ की एंट्री; लगती है लाखों की बोली

संक्षेप: इस तीन दिवसीय मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुई थी। इस साल भी मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और यहां तक कि अफगानिस्तान से भी व्यापारी 300 से अधिक गधे, खच्चर और घोड़ियां लेकर पहुंचे हैं।

दीपावली के बाद, भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर वह मेला शुरू हो गया है, जिसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध 'गधा मेला'। इस तीन दिवसीय मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुई थी, लेकिन आज यहां 'सलमान', 'शाहरुख' और 'लॉरेंस' जैसे नामों की धूम है। इस साल भी मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और यहां तक कि अफगानिस्तान से भी व्यापारी 300 से अधिक गधे, खच्चर और घोड़ियां लेकर पहुंचे हैं।

लॉरेंस' रहा पिछले साल का 'हीरो' इस मेले की सबसे खास बात है यहां बिकने वाले जानवरों के अनोखे नाम। व्यापारी अपने गधों और खच्चरों का नाम फिल्मी सितारों और चर्चित हस्तियों पर रखते हैं, जिससे उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। पिछले साल मेले का 'हीरो' गैंगस्टर 'लॉरेंस बिश्नोई' नाम का एक खच्चर था, जिसकी सबसे ऊंची बोली 1 लाख 25 हजार रुपए लगी थी। वहीं, 'शाहरुख खान' नाम का गधा 80 हजार रुपए और 'बसंती' नाम की गधी 85 हजार रुपए में बिकी थी।

शाहरुख के आंगे काजोल और माधुरी निकली फुस्स इस साल भी यह ट्रेंड जारी है। मेले के पहले ही दिन शाहरुख खान' नाम का एक गधा 1 लाख 5 हजार रुपए में बिक चुका है, जो अब तक की सबसे ऊंची बोली है। 'सलमान', 'कैटरीना' और 'माधुरी' नाम के जानवर भी खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी जानवरों की नस्ल, उनकी ताकत और चाल-ढाल देखकर ही बोली लगाते हैं।

घूंघट में पहुंची महिला व्यापारी, खरीदे 15 जानवर यह मेला सिर्फ पुरुष व्यापारियों तक सीमित नहीं है। दूर-दराज के इलाकों से महिला व्यापारी भी यहां पहुंच रही हैं। ऐसी ही एक महिला व्यापारी घूंघट डाले मेले में पहुंची और जानवरों की परख कर अकेले ही 15 जानवर खरीद लिए। इन जानवरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईंट-भट्टों और निर्माण कार्यों में माल ढोने के लिए किया जाता है।