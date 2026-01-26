Hindustan Hindi News
MP के सतना में घर के आंगन में खेल रही थी 5 साल की बच्ची, कु्त्ते ने नोंच डाला

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सतना जिले में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक अब जानलेवा साबित होने लगा है। सोमवार दोपहर को जिले की कोठी तहसील अंतर्गत पैकौरा गांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई।

Jan 26, 2026 09:13 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सतना
मध्य प्रदेश के सतना जिले में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक अब जानलेवा साबित होने लगा है। सोमवार दोपहर को जिले की कोठी तहसील अंतर्गत पैकौरा गांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई। यहां घर के आंगन के बाहर खेल रही एक 5 साल की मासूम बच्ची पर पागल कुत्ते ने हिंसक हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के कोमल चेहरे को बुरी तरह नोंच डाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना पैकौरा गांव के निवासी मुकेश विश्वकर्मा के घर के पास हुई। उनकी 5 साल की बेटी महक दोपहर में घर के बाहर मजे से खेल रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी हंसी चीख-पुकार में बदल जाएगी। अचानक एक पागल कुत्ता पीछे से आया और सीधे महक के चेहरे पर झपट पड़ा। इससे पहले कि बच्ची संभल पाती, कुत्ते ने उसे गिरा लिया और चेहरे को निशाना बनाया।

बच्ची के चेहरे पर किया हमला

कुत्ते ने बच्ची के गाल और मुंह पर अपने दांत गड़ा दिए। बच्ची दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण और परिजन दौड़े। उन्होंने लाठी-डंडे और पत्थर मारकर किसी तरह कुत्ते को वहां से भगाया और बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुत्ता बेहद आक्रामक था, अगर ग्रामीण समय पर नहीं पहुंचते, तो अनहोनी और भी भयावह हो सकती थी।

बच्ची को जिला अस्पताल किया रेफर

आनन-फानन में परिजन खून से लथपथ महक को लेकर कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म देखकर वहां मौजूद डॉक्टर और स्टाफ भी सहम गए। कुत्ते के दांतों के निशान गहरे थे और खून तेजी से बह रहा था। कोठी अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत शुरुआती उपचार देकर रक्तस्राव रोकने का प्रयास किया, लेकिन चेहरे पर घाव की गंभीरता और रेबीज व इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए उसे तुरंत सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।फिलहाल जिला अस्पताल में मासूम का इलाज जारी है।घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल भी बना है।

रिपोर्ट - जयदेव विश्वकर्मा

