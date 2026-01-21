मालिक ने कर ली खुदकुशी तो रातभर पास बैठा रहा कुत्ता, अंतिम संस्कार तक रहा साथ

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़dog after death of his owner shivpuri video viral
संक्षेप:

Jan 21, 2026 06:06 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
मध्य प्रदेश के शिवपुरी से इंसान और जानवर के बीच अटूट प्रेम और वफादारी की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यहां एक पालतू कुत्ता अपने मालिक की मौत के बाद जिस तरह मातम मनाता दिखा उससे लोगों की आंखें नम हो गईं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है।

मालिक की खुदकुशी के बाद कुत्ता पूरी रात शव के पास बैठा रहा। पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते समय वह चार किलोमीटर तक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे दौड़ता रहा और बाद में पोस्टमार्टम हाउस और अंतिम संस्कार तक साथ बना रहा। इस दौरान कुत्ते ने न कुछ खाया और न ही पिया। यह घटना पूरे क्षेत्र में भावुक चर्चा का विषय बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार ग्राम बडोरा निवासी 40 वर्षीय जगदीश प्रजापति ने सोमवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जब परिजनों को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने देखा कि मृतक का पालतू कुत्ता पूरी रात जगदीश के शव के पास बैठा हुआ था, जैसे उसकी रखवाली कर रहा हो। शव को ज पोस्टमॉर्टम के लिए करैरा ले जाया गया तो कुत्ता ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे करीब चार किलोमीटर तक दौड़ता रहा।

परिजनों को अंततः उसे ट्रॉली में बैठाना पड़ा। पोस्टमॉर्टम हाउस में भी कुत्ता पूरे समय शव के साथ रहा। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह शव के साथ वापस गांव लौटा। अंतिम संस्कार के समय भी कुत्ता वहीं मौजूद था। इस पूरे समय उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और अपने मालिक के पास ही बैठा रहा।

रिपोर्ट- अमित गौर

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
