Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Doctor's prescription found in grave proves child died after drinking Coldrif Syrup

कब्र से मिला डॉक्टर का पर्चा बना सबूत, Coldrif Syrup पीने से हुई बच्चे की मौत; इलाके में हड़कंप

Coldrif Syrup Case: जामुनबिछवा गांव में मृत बालक गर्मित उर्फ निहाल की कब्र से डॉक्टर का पर्चा मिला, जिसमें कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था। पर्चा सामने आने के बाद पुष्टि हुई कि उसकी भी मौत इसके चलते हुई है।

Ratan Gupta वार्ता, बैतूलTue, 7 Oct 2025 02:56 PM
Coldrif Syrup Case: मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। जामुनबिछवा गांव में मृत बालक गर्मित उर्फ निहाल की कब्र से डॉक्टर का पर्चा मिला, जिसमें कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था। पर्चा सामने आने के बाद पुष्टि हुई कि उसकी भी मौत इसके चलते हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया है ताकि अन्य प्रभावित बच्चों का पता लगाया जा सके। कब्र से निकला यह कागज अब पूरे जिले के लिए चेतावनी बन गया है।

कब्र से कोल्ड्रिफ सिरप लिखा हुआ पर्चा निकला, तो परिजनों ने यह पर्चा सोमवार को एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया और सीएमएचओ डॉ. मनोज हुरमाड़े को सौंपा। परिजनों के मुताबिक, गर्मित की बहन का इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया था, लेकिन उसे कोल्ड्रिफ नहीं दी गई, इसलिए वह बच गई। इधर राज्य के बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से दो बच्चों की मौत के बाद अब टीकाबर्री गांव के साढ़े तीन साल के हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। हर्ष की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और वह नागपुर के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है।

परिजनों के अनुसार एक माह पहले परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी से इलाज कराया गया था। सर्दी-खांसी के लिए दी गई दवा के बाद तबीयत बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने पर नागपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किडनी फेल होने की पुष्टि की। मध्यप्रदेश सरकार ने ‘दूषित’ कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा के 14 बच्चों की गुर्दे की खराबी के कारण हुई मौत के मामले की जांच के बीच सोमवार को दो दवा निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक उपनिदेशक को निलंबित कर दिया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य के औषधि नियंत्रक दिनेश मौर्य का भी तबादला कर दिया। निलंबित दवा निरिक्षकों की पहचान गौरव शर्मा और शरद कुमार जैन के रूप में हुई है, जो क्रमश: छिंदवाड़ा और जबलपुर में तैनात हैं।

