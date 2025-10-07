कब्र से मिला डॉक्टर का पर्चा बना सबूत, Coldrif Syrup पीने से हुई बच्चे की मौत; इलाके में हड़कंप

Coldrif Syrup Case: जामुनबिछवा गांव में मृत बालक गर्मित उर्फ निहाल की कब्र से डॉक्टर का पर्चा मिला, जिसमें कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था। पर्चा सामने आने के बाद पुष्टि हुई कि उसकी भी मौत इसके चलते हुई है।

Coldrif Syrup Case: मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। जामुनबिछवा गांव में मृत बालक गर्मित उर्फ निहाल की कब्र से डॉक्टर का पर्चा मिला, जिसमें कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था। पर्चा सामने आने के बाद पुष्टि हुई कि उसकी भी मौत इसके चलते हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया है ताकि अन्य प्रभावित बच्चों का पता लगाया जा सके। कब्र से निकला यह कागज अब पूरे जिले के लिए चेतावनी बन गया है।

कब्र से कोल्ड्रिफ सिरप लिखा हुआ पर्चा निकला, तो परिजनों ने यह पर्चा सोमवार को एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया और सीएमएचओ डॉ. मनोज हुरमाड़े को सौंपा। परिजनों के मुताबिक, गर्मित की बहन का इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया था, लेकिन उसे कोल्ड्रिफ नहीं दी गई, इसलिए वह बच गई। इधर राज्य के बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से दो बच्चों की मौत के बाद अब टीकाबर्री गांव के साढ़े तीन साल के हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। हर्ष की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और वह नागपुर के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है।

परिजनों के अनुसार एक माह पहले परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी से इलाज कराया गया था। सर्दी-खांसी के लिए दी गई दवा के बाद तबीयत बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने पर नागपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किडनी फेल होने की पुष्टि की। मध्यप्रदेश सरकार ने ‘दूषित’ कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा के 14 बच्चों की गुर्दे की खराबी के कारण हुई मौत के मामले की जांच के बीच सोमवार को दो दवा निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक उपनिदेशक को निलंबित कर दिया।