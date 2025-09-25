Doctor removed and private agency also fined in Indore airport rat infestation case इंदौर के हवाई अड्डे के चूहा कांड में डॉक्टर पर गिरी गाज, निजी एजेंसी पर भी जुर्माना ठोका, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Doctor removed and private agency also fined in Indore airport rat infestation case

इंदौर हवाई अड्डे पर चूहे के काटने से घायल एक यात्री के साथ कथित तौर पर असंवेदनशील बर्ताव करने वाले डॉक्टर पर गाज गिरी। हवाई अड्डा प्रबंधन ने डॉक्टर को हटाए जाने का फैसला किया। साथ ही कीट नियंत्रण के ठेके वाली एक निजी एजेंसी की भी जिम्मेदारी तय करते हुए उस पर जुर्माना लगाया गया है।

Subodh Kumar Mishra भाषा, इंदौरThu, 25 Sep 2025 03:10 PM
इंदौर हवाई अड्डे पर चूहे के काटने से घायल एक यात्री के साथ कथित तौर पर असंवेदनशील बर्ताव करने वाले डॉक्टर पर गाज गिरी। हवाई अड्डा प्रबंधन ने गुरुवार को के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे नियुक्त डॉक्टर को हटाए जाने का फैसला किया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि चूहा कांड के बाद हवाई अड्डे पर कीट नियंत्रण के ठेके वाली एक निजी एजेंसी की भी जिम्मेदारी तय करते हुए उस पर जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक इंदौर से बेंगलुरु जा रहे एक पुरुष यात्री को मंगलवार को स्थानीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में चूहे ने काट लिया था। यात्री की शिकायत के मुताबिक, चूहा अचानक उसकी पतलून में घुस गया था और उसे बाहर निकाले जाने की कोशिश के दौरान उसके पैर पर काट लिया था।

यात्री ने इस घटना को लेकर हंगामा किया था और अपने एक निजी डॉक्टर की सलाह पर रैबीज का इंजेक्शन लगाए जाने की मांग की थी। लेकिन, यह इंजेक्शन हवाई अड्डे के मेडिकल रूम में कथित तौर पर उपलब्ध नहीं था।

हंगामे के बाद इस यात्री को हवाई अड्डे के डॉक्टर ने टिटनेस का इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर ने उसके जख्म की मरहम-पट्टी की थी और उसे एंटीबायोटिक टेबलेट दी थी। हवाई अड्डे के निदेशक विपिनकांत सेठ ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह डॉक्टर तीसरे पक्ष के उस निजी अस्पताल से जुड़ा है, जिसके साथ हवाई अड्डे का अनुबंध है।

उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि चूहे के काटने से घायल यात्री के साथ डॉक्टर ने असंवेदनशील बर्ताव किया था। हालांकि मरीज के प्रति डॉक्टर का रवैया अभद्र नहीं था। हमने संबंधित अस्पताल से कहा है कि वह इस डॉक्टर को हटाकर किसी दूसरे डॉक्टर को हवाई अड्डा परिसर में नियुक्त करे।

सेठ ने बताया कि हवाई अड्डा परिसर में कीट नियंत्रण के ठेके वाली निजी एजेंसी पर निविदा की शर्तों के मुताबिक 500 रुपए का पहला जुर्माना लगाया गया है और साफ-सफाई के ठेके से जुड़ी एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

