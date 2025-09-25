इंदौर के हवाई अड्डे के चूहा कांड में डॉक्टर पर गिरी गाज, निजी एजेंसी पर भी जुर्माना ठोका

इंदौर हवाई अड्डे पर चूहे के काटने से घायल एक यात्री के साथ कथित तौर पर असंवेदनशील बर्ताव करने वाले डॉक्टर पर गाज गिरी। हवाई अड्डा प्रबंधन ने डॉक्टर को हटाए जाने का फैसला किया। साथ ही कीट नियंत्रण के ठेके वाली एक निजी एजेंसी की भी जिम्मेदारी तय करते हुए उस पर जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक इंदौर से बेंगलुरु जा रहे एक पुरुष यात्री को मंगलवार को स्थानीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में चूहे ने काट लिया था। यात्री की शिकायत के मुताबिक, चूहा अचानक उसकी पतलून में घुस गया था और उसे बाहर निकाले जाने की कोशिश के दौरान उसके पैर पर काट लिया था।

यात्री ने इस घटना को लेकर हंगामा किया था और अपने एक निजी डॉक्टर की सलाह पर रैबीज का इंजेक्शन लगाए जाने की मांग की थी। लेकिन, यह इंजेक्शन हवाई अड्डे के मेडिकल रूम में कथित तौर पर उपलब्ध नहीं था।

हंगामे के बाद इस यात्री को हवाई अड्डे के डॉक्टर ने टिटनेस का इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर ने उसके जख्म की मरहम-पट्टी की थी और उसे एंटीबायोटिक टेबलेट दी थी। हवाई अड्डे के निदेशक विपिनकांत सेठ ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह डॉक्टर तीसरे पक्ष के उस निजी अस्पताल से जुड़ा है, जिसके साथ हवाई अड्डे का अनुबंध है।

उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि चूहे के काटने से घायल यात्री के साथ डॉक्टर ने असंवेदनशील बर्ताव किया था। हालांकि मरीज के प्रति डॉक्टर का रवैया अभद्र नहीं था। हमने संबंधित अस्पताल से कहा है कि वह इस डॉक्टर को हटाकर किसी दूसरे डॉक्टर को हवाई अड्डा परिसर में नियुक्त करे।