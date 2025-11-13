Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़doctor death after car falls in river in satna madhya pradesh
MP में कार नदी में गिरने से डॉक्टर की मौत, दिवाली में पिता ने दिया था तोहफा

MP में कार नदी में गिरने से डॉक्टर की मौत, दिवाली में पिता ने दिया था तोहफा

संक्षेप: मध्यप्रदेश में सतना जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई है। उचेहरा सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉ. शशांक सेठिया अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उनकी कार ऊचेहरा के बरुआ नदी के एक पुराने पुल से बेकाबू होकर नीचे गिरी है।

Thu, 13 Nov 2025 05:45 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, सतना
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश में सतना जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई है। उचेहरा सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉ. शशांक सेठिया अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उनकी कार ऊचेहरा के बरुआ नदी के एक पुराने पुल से बेकाबू होकर नीचे गिरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल यह पूरा हादसा सुबह करीब 11 बजे ऊंचेहरा के बरुआ तिराहे के पास हुआ है। जब डॉ. शशांक सेठिया उचेहरा अस्पताल जाने के लिए निकले थे। जैसे ही वे पुराने पुल पर पहुंचे, उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पुल के उस हिस्से से नदी में जा गिरी है। कार को नदी में डूबते देख, स्थानीय ग्रामीण काशी दीन मल्लाह, संतोष वर्मा और मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल रामकरण प्रजापति व एएसआई एसएन उपाध्याय तुरंत नदी में कूद गए। इन लोगों ने अदम्य साहस दिखाते हुए कार को किनारे तक खींचा और डॉ. शशांक को बाहर निकाला है।

अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे थम गई सांसे

जब डॉ. शशांक को बाहर निकाला गया, तब वे बेहोश थे। उन्हें फौरन गंभीर हालत में उचेहरा अस्पताल ले जाया गया। जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन, सतना ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है।

दिवाली से पहले पिता ने बेटे को गिफ्ट की थी कार

डॉ. शशांक सेठिया उचेहरा के ही रहने वाले थे और एक रिटायर्ड शिक्षक अरुण गुप्ता के बेटे थे। तीन भाइयों में सबसे छोटे शशांक (28) की अभी शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने लगभग एक साल पहले ही उचेहरा सरकारी अस्पताल में जॉइन किया था। जिस कार से यह हादसा हुआ, वह बिल्कुल नई थी और दिवाली से पहले ही उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट की थी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|