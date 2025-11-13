MP में कार नदी में गिरने से डॉक्टर की मौत, दिवाली में पिता ने दिया था तोहफा

संक्षेप: मध्यप्रदेश में सतना जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई है। उचेहरा सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉ. शशांक सेठिया अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उनकी कार ऊचेहरा के बरुआ नदी के एक पुराने पुल से बेकाबू होकर नीचे गिरी है।

मध्यप्रदेश में सतना जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई है। उचेहरा सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉ. शशांक सेठिया अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उनकी कार ऊचेहरा के बरुआ नदी के एक पुराने पुल से बेकाबू होकर नीचे गिरी है।

दरअसल यह पूरा हादसा सुबह करीब 11 बजे ऊंचेहरा के बरुआ तिराहे के पास हुआ है। जब डॉ. शशांक सेठिया उचेहरा अस्पताल जाने के लिए निकले थे। जैसे ही वे पुराने पुल पर पहुंचे, उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पुल के उस हिस्से से नदी में जा गिरी है। कार को नदी में डूबते देख, स्थानीय ग्रामीण काशी दीन मल्लाह, संतोष वर्मा और मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल रामकरण प्रजापति व एएसआई एसएन उपाध्याय तुरंत नदी में कूद गए। इन लोगों ने अदम्य साहस दिखाते हुए कार को किनारे तक खींचा और डॉ. शशांक को बाहर निकाला है।

अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे थम गई सांसे जब डॉ. शशांक को बाहर निकाला गया, तब वे बेहोश थे। उन्हें फौरन गंभीर हालत में उचेहरा अस्पताल ले जाया गया। जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन, सतना ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है।