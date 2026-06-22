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हमारी बनाई सड़क पर मत चलो; 'कुछ मुसलमानों' से बोले BJP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ‘काफिर’ कहने वाले मुसलमानों से कहा कि वो सरकार की बनाई सड़क पर ना चलें और योजनाओं का पैसा ना लें।

हमारी बनाई सड़क पर मत चलो; 'कुछ मुसलमानों' से बोले BJP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में गए हैं। विजयवर्गीय ने कुछ मुसलमानों से कहा है कि वे सरकार की बनाई सड़कों पर ना चलें। विजयवर्गीय ने कहा, 'जो मुसलमान हमें काफिर कहते हैं वो हमारी बनाई सड़क पर ना चलें।' उन्होंने लाडली बहना योजना का पैसा नहीं लेने को भी कहा। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। विजयवर्गीय ने मोदी सरकार के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को दोहराया।'

इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान अब खूब वायरल हो रहा है। विजयवर्गीय ने मंच से कहा, ‘जिस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमें काफिर बोलते हैं। अगर हम काफिर हैं, तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो। आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है, तो वह भी मत लो।’

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हमने कभी भेदभाव नहीं किया: विजयवर्गीय

मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी की नीति 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे कोई वोट दे या न दे, विकास कार्य और जनता की सेवा जारी रहेगी। उन्होंने कहा, 'आप हमें वोट दो या नहीं दो, हमारा काम जनता की सेवा करना है। वोट देंगे तो और ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी काम करेंगे।'

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दो दिवसीय विकास कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री

विजयवर्गीय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-1 में आयोजित दो दिवसीय विकास कार्यक्रम के दूसरे दिन शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने वार्ड क्रमांक-1 और वार्ड क्रमांक-5 में करीब 2.39 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले 10 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता होने और जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होना उनका पहला सौभाग्य है और जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करना दूसरा सौभाग्य।

रिपोर्ट -हेमंत

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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