Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़DJ vehicle rams into idol immersion procession in MP, 1 person dead, several injured

MP में प्रतिमा विसर्जन जुलूस में घुस गया DJ वाहन, 1 की मौत, कई लोग घायल; ग्रामीणों ने गाड़ी को फूंका

पुलिस का कहना है कि वह फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार हो चुके डीजे वाहन के चालक की तलाश कर रही है। हादसे में मारे गए रामदेव चौहान के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम रूम में रखवाया है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, खंडवा, मध्य प्रदेशThu, 2 Oct 2025 07:24 PM
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंजनगांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, इस दौरान प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में एक डीजे वाहन जा घुसा, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। दरअसल हादसे की चपेट में आए सभी लोग प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल थे, और डीजे की धुन पर नाच रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रहे एक अन्य प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल डीजे वाहन ने इन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हर कोई घायलों को बचाने में जुट गया। ग्रामीण तीनों घायलों को लेकर पंधाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से दो को खंडवा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

इस घटना के बाद आरोपी ड्राइवर डीजे वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया, जबकि गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर खड़े डीजे वाहन को आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने स्थिति संभालते हुए मामले को शांत कराया। हादसे के तुरंत बाद पंधाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, और घायलों को अस्पताल पहुंचने में मदद की। घायलों का हाल जानने के लिए सीएसपी अभिनव बारंगे, तहसीलदार महेश सोलंकी, मोघट टीआई धीरेश धारवाल भी पुलिस बल समेत खण्डवा जिला अस्पताल में पहुंचे।

चश्मदीद बोला- तेज रफ्तार में आ घुसा वाहन

हादसे की जानकारी देते हुए घायलों के परिजनों में से एक गणेश सोलंकी ने बताया कि पंधाना तहसील के ग्राम अंजनगांव में माता रानी का विसर्जन जुलूस निकल रहा था और गांव के बड़े डैम की ओर जा रहा था। हम लोगों का जुलूस आगे चल रहा था और हम डीजे की धुन पर नाच रहे थे। इसी दौरान वहां दूसरे समाज का प्रतिमा विसर्जन जुलूस भी पहुंचा और उस जुलूस में शामिल डीजे की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। जिसने हमारे कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

दो घायलों को खण्डवा अस्पताल में भर्ती कराया गया

घायल के परिजन ने आगे कहा कि इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिसके बाद हमने घायलों को तुरंत उठाया। इनमें से संजू सोलंकी और रवीन्द्र सोलंकी को खण्डवा अस्पताल में भर्ती करने लाया गया। जबकि वहां मौके पर हमारे गांव के ही एक 30 वर्षीय किसान युवक रामदेव चौहान की मौत हो गई। वहीं तीसरा एक घायल बालक पंधाना के अस्पताल में ही भर्ती है।

पुलिस का कहना है कि वह फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार हुए डीजे वाहन के चालक की तलाश कर रही है। हादसे में मारे गए रामदेव के शव को पुलिस ने पीएम रूम में रखवाया है।

Madhya Pradesh News
