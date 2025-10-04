DJ refused to play music, shot by miscreants in MP, took revenge the next day MP में DJ वाले बाबू को बदमाशों ने मारी गोली, गाना बजाने से इनकार करना पड़ा भारी; दिनदहाड़े की वारदात, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में DJ वाले बाबू को बदमाशों ने मारी गोली, गाना बजाने से इनकार करना पड़ा भारी; दिनदहाड़े की वारदात

घटना की सूचना मिलते ही कोलगवां और सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकुर को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सतना, मध्य प्रदेशSat, 4 Oct 2025 08:53 PM
मध्य प्रदेश के सतना जिले में डीजे बजाने से मना करने पर गुस्साए बाइक सवार बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग करते हुए एक डीजे संचालक को गोली मार दी। यह गोली डीजे संचालक के सीने में लगी, जिससे युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। लखन चौराहे पर हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल युवक की पहचान अंकुर गुप्ता (24) निवासी टिकुरिया टोला के रूप में हुई है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वारदात के तार एक दिन पुराने विवाद से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बजरहा टोला के कुछ युवकों ने अंकुर से डीजे बजाने की मांग की थी, लेकिन अंकुर ने प्रशासनिक अनुमति न होने और तय समय-सीमा पार होने का हवाला देते हुए उनकी बात मानने व डीजे बजाने से मना कर दिया था। इसी रंजिश में आरोपियों ने शनिवार को उसे गोली मारकर उस इनकार का बदला लिया।

इस दौरान शनिवार दोपहर को काले रंग की अपाचे बाइक पर सवार तीन युवक लखन चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने डीजे बुक करने के बहाने अंकुर को बाहर बुलाया। जैसे ही अंकुर पास आया, आरोपियों में से एक ने कट्टे से उसके सीने पर गोली दाग दी। गोली लगते ही अंकुर वहीं गिर पड़ा और खून से लथपथ हो गया। इस घटना के बाद चौराहे पर भगदड़ मच गई और हमलावर मौके से फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही कोलगवां और सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकुर को जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है।

सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस घटना को लेकर बताया कि प्राथमिक जांच में इस वारदात के मुख्य आरोपी की पहचान जितेंद्र बसोर के रूप में हुई है, जो अपने साथियों के साथ डीजे बुक करने के बहाने पहुंचा था। मना करने पर आरोपियों ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Madhya Pradesh News
