छुट्टे पैसों को लेकर हुई थी बहस, MP में डिलीवरी ब्वॉय ने ‘गैंग’ बुलाकर पीटा
कुछ ही मिनटों में जरूरत का हर सामान आपके घर तक लाने वाले डिलीवरी ब्वॉय बेहद मददगार होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब मध्य प्रदेश को भोपाल में एक कारोबारी के घर डिलीवरी ब्वॉयज ने बवाल काट दिया। कोलार की एक पॉश कॉलोनी में रविवार को छुट्टों को लेकर बहस के बाद कारोबारी के दो सहयोगियों से मारपीट की गई।
पुलिस के मुताबिक एक डिलीवरी ब्वॉय 474 रुपये की कीमत का सामान लेकर कारोबारी के घर पहुंचा था। कारोबारी की पत्नी पार्सल लेने के लिए बाहर आई। पेमेंट के लिए उनके पास खुले पैसे नहीं थे। इसको लेकर थोड़ी बहस हुई और फिर किसी तरह पेमेंट कर दिया गया।
कोलार थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, डिलीवरी ब्वॉय कुछ ही देर बाद अपने साथियों के साथ वापस आ गया। 8 से अधिक लड़के हाथों में लाठी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने एक महिला समेत तीन लोगों के साथ मारपीट की। करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। थाने में शिकायत के बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी पहचान की जा रही है। ई-कॉमर्स कंपनी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।