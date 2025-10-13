Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़dipute over change dilivery boys rukus at businessman house

छुट्टे पैसों को लेकर हुई थी बहस, MP में डिलीवरी ब्वॉय ने ‘गैंग’ बुलाकर पीटा

कुछ ही मिनटों में जरूरत का हर सामान आपके घर तक लाने वाले डिलीवरी ब्वॉय बेहद मददगार होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब मध्य प्रदेश को भोपाल में एक कारोबारी के घर डिलीवरी ब्वॉयज ने बवाल काट दिया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपालMon, 13 Oct 2025 04:32 PM
share Share
Follow Us on
छुट्टे पैसों को लेकर हुई थी बहस, MP में डिलीवरी ब्वॉय ने ‘गैंग’ बुलाकर पीटा

कुछ ही मिनटों में जरूरत का हर सामान आपके घर तक लाने वाले डिलीवरी ब्वॉय बेहद मददगार होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब मध्य प्रदेश को भोपाल में एक कारोबारी के घर डिलीवरी ब्वॉयज ने बवाल काट दिया। कोलार की एक पॉश कॉलोनी में रविवार को छुट्टों को लेकर बहस के बाद कारोबारी के दो सहयोगियों से मारपीट की गई।

पुलिस के मुताबिक एक डिलीवरी ब्वॉय 474 रुपये की कीमत का सामान लेकर कारोबारी के घर पहुंचा था। कारोबारी की पत्नी पार्सल लेने के लिए बाहर आई। पेमेंट के लिए उनके पास खुले पैसे नहीं थे। इसको लेकर थोड़ी बहस हुई और फिर किसी तरह पेमेंट कर दिया गया।

कोलार थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, डिलीवरी ब्वॉय कुछ ही देर बाद अपने साथियों के साथ वापस आ गया। 8 से अधिक लड़के हाथों में लाठी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने एक महिला समेत तीन लोगों के साथ मारपीट की। करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा।

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। थाने में शिकायत के बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी पहचान की जा रही है। ई-कॉमर्स कंपनी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|