MP: हाइवे पर बेकाबू कंटेनर ने 5 लोगों को रौंदा, मौत; चार-चार लाख की मदद का एलान
ग्रामीणों से भरी पिकअप वाहन सड़क किनारे पंचर हो गई, जिससे वाहन का टायर बदला जा रहा था, उसी दौरान कंटेनर ने टक्कर मार दी, इस सड़क दुर्घटना में मौके पर ही चीख पुकार मच गई।
मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में कंटेनर ने पिकअप वाहन सवार 6 लोगों को कुचला मौके पर 5 ने तोड़ा दम 1 घायल हो गया, घटना नेशनल हाईवे डिंडौरी अमरकंटक, गाड़ासई थाना क्षेत्र के किकरा तालाब गांव की है। देर रात हुए एक्सीडेंट के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार एक कार्यक्रम से गांव वापस लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप वाहन सड़क किनारे पंचर हो गई, जिससे वाहन का टायर बदला जा रहा था, उसी दौरान कंटेनर ने टक्कर मार दी, इस सड़क दुर्घटना में मौके पर ही चीख पुकार मच गई।
कलेक्टर घटनास्थल पर पहुंचीं
घटना की जानकारी लगते ही अल सुबह डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया घटना स्थल पहुंच जायजा लिया वही मृतकों के गांव परसवाह पहुंच मृतक के परिजनों को सांत्वना दी।
चार-चार लाख रुपए सहायता राशि
कलेक्टर ने कहा कि दुखद हादसे में जिन ग्रामीणों की जान गई है, उनके अंत्येष्टि के लिए राशि जारी की जा रही है, साथ ही संबल योजना से प्रत्येक मृत परिवार को चार-चार लाख रुपए सहायता राशि दी जा रही हैं।
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