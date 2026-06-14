Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिग्विजय सिंह पर ऐक्शन लेने इंदौर मेयर ने SG को लिखा पत्र, फिर भी पूर्व CM ने भार्गव को कहा शुक्रिया

Sourabh Jain पीटीआई, इंदौर, मध्य प्रदेश
Follow us on Google News
share

वीडियो में दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर पर टिप्पणी की थी। सिंह ने अपने बयान में कहा कि सॉलिसिटर जनरल को भार्गव के पत्र से उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने अपनी दलीलें और तथ्य पेश करने का मौका मिलेगा।

दिग्विजय सिंह पर ऐक्शन लेने इंदौर मेयर ने SG को लिखा पत्र, फिर भी पूर्व CM ने भार्गव को कहा शुक्रिया

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के उस कदम का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 'आपराधिक अवमानना' के लिए उनके (दिग्विजय सिंह) खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिंह ने भार्गव के इस कदम के लिए फोन लगाकर उन्हें शुक्रिया भी कह डाला। सिंह ने कहा कि इससे उन्हें कोर्ट के सामने अपनी दलीलें और तथ्य रखने का मौका मिलेगा।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि उन्होंने भार्गव से फोन पर बात भी की और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता को पत्र लिखने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। दरअसल मेहता को लिखे अपने पत्र में मेयर ने एक वीडियो का जिक्र किया है, जिसमें सिंह ने कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगा केस में शरजील इमाम और उमर खालिद ने दाखिल की नई जमानत याचिका

मेयर ने बताया फोन पर दोनों के बीच क्या बात हुई

उधर महापौर पुष्यमित्र ने भी पूर्व सीएम के साथ फोन पर हुई अपनी बातचीत का हवाला दिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'दिग्विजय सिंह जी, फोन पर चर्चा के लिए धन्यवाद। आपकी बातों से यह एहसास हुआ कि न्यायपालिका के प्रति की गई आपकी टिप्पणी की गंभीरता का आपको आभास है। जहां तक पक्ष रखने की बात है, देश की अदालतें किसी भी नागरिक को सुने बिना फैसला नहीं देतीं। असहमति आपका अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। आप वरिष्ठ राजनेता हैं, आपसे भी यही आशा रहती है कि देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करें।'

ये भी पढ़ें:गुजरात में ‘पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन’ का टॉवर गिरा, तीन प्रवासी मजदूरों की मौत

दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट पर की थी यह टिप्पणी

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने और फिर भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि यह ऐसी 'चोरी' है, जिसमें केंद्र से लेकर राज्य तक सभी संस्थाएं शामिल हैं। सिंह ने 'पीटीआई-वीडियो' से बातचीत में कहा था, 'जब चोरी हुई है और इस चोरी में सभी लोग शामिल हैं। न केवल राज्य, बल्कि केंद्र भी... निर्वाचन आयोग भी... और मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उच्चतम न्यायालय भी।' इंदौर के महापौर ने भी सिंह के इसी वीडियो का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखा है।

ये भी पढ़ें:14 जून को दिल्ली में महाअभियान, CM के नेतृत्व में 28 घाटों पर चमकेंगे यमुना तट
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।