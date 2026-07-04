दिग्विजय के 'दलाल' शब्द से MP कांग्रेस में बवाल, सतह पर आई गुटबाजी; बीजेपी को हमले का मौका

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान से मध्य प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक तूफान आ गया है। पार्टी के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के नागपाश से कब मुक्त होगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह की बेचैनी, क्रोध और अभद्र व्यवहार उनके पुत्र के प्रति लगाव से प्रेरित है।

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हमला पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक संकट में बदल गया है। उज्जैन में जमीन के कथित सौदों को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पार्टी के नेता बंटे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था कि लगभग 500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन वीर भारत न्यास नाम के एक ट्रस्ट को सिर्फ एक रुपए में सौंप दी गई थी। बीजेपी सरकार पर हमले के तौर पर शुरू हुई यह बात अब कांग्रेस के भीतर की फूट को उजागर कर रही है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा के साथ 24 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन में सरकारी जमीन वीर भारत न्यास को सिर्फ एक रुपए की मामूली कीमत पर अलॉट की गई थी। पटवारी ने सवाल उठाया कि लगभग 500 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन ऐसे ट्रस्ट को क्यों दी गई, जिसके ट्रस्टी श्रीराम तिवारी मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं।

ट्रस्ट को जमीन सौंपने का मामला जीतू पटवारी के इन आरोपों के कुछ दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में कहा कि उनके पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक, यह कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बल्कि एक सरकारी ट्रस्ट है। इसके पदेन चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं। सिंह ने कहा कि मैं बिना सही रिसर्च के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करता। आरोप लगाया जा रहा है कि 500 ​​करोड़ रुपए की जमीन एक प्राइवेट ट्रस्ट को सिर्फ एक रुपए में दे दी गई। लेकिन मेरे पास सभी जरूरी कागजात हैं, जिनसे साबित होता है कि जमीन किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दी गई है। संबंधित ट्रस्ट एक सरकारी ट्रस्ट है।

कांग्रेस के अंदर राजनीतिक तूफान दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे 'दलालों' की कोई कमी नहीं है जो झूठे आरोप लगाते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। उस एक शब्द 'दलाल' ने अब कांग्रेस के अंदर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि, दिग्विजय सिंह ने बाद में साफ किया कि उन्होंने यह शब्द जीतू पटवारी या कांग्रेस के किसी नेता के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। राजनीतिक हलकों में उनके बयान को पटवारी के रुख के विरोध के तौर पर देखा गया। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया।

पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में चर्चा भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के दौरान यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। नेताओं ने सवाल उठाया कि इतने संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर सिंह को राज्य पार्टी प्रमुख से अलग राय सार्वजनिक रूप से क्यों जाहिर करनी पड़ी। विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि सिंह और पटवारी के अलग-अलग बयानों पर चर्चा हुई। मसूद ने कहा कि मैं डरकर बात नहीं करता। मैं दिए गए सुझावों का सम्मान करता हूं। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने अलग-अलग बयान दिए, जिन पर हमने चर्चा की। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के भीतर ही मामलों पर चर्चा करते हैं।

कांग्रेस में लोकतंत्र है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने कथित तौर पर पूछा कि कार्यकर्ता जनता को क्या जवाब दें। सिंह की बात को सही माना जाए या पटवारी की। पूर्व नेता विपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी में लोग अपने विचार खुलकर व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के भीतर कोई गुप्त संगठन हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और राज्य कांग्रेस महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के नागपाश से कब मुक्त होगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह की बेचैनी, क्रोध और अभद्र व्यवहार उनके पुत्र के प्रति लगाव से प्रेरित है। अपने बेटे जयवर्धन सिंह को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखने की चाहत में सिंह पार्टी का अनुशासन भूल गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी मामले में दखल देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की अपील की।

मनोबल तोड़ने की कोशिश मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसे समय में जब पार्टी के वफादार कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यादव ने लिखा कि युवाओं के जोश और पार्टी के अनुभवी नेताओं की समझदारी को मिलाकर ही हम फासीवादी विचारधारा का मुकाबला कर सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सफाई दी बाद में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी एकजुटता दिखाने के लिए मीडिया के सामने एक साथ आए। दोनों ने कहा कि मोहन यादव सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस एकजुट है। दिग्विजय सिंह ने अपने 'दलाल' वाले बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे और जीतू पटवारी के बीच मतभेदों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वह मेरे बेटे की तरह हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी में आधी सदी से ज्यादा का समय बिताया है। मैं पार्टी के किसी भी नेता के लिए कभी भी 'दलाल' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता।