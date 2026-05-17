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भोजशाला पूजा की जगह नहीं... हाई कोर्ट के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने फिर उठाए सवाल

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एकबार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एएसआई को मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला।

भोजशाला पूजा की जगह नहीं... हाई कोर्ट के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने फिर उठाए सवाल

भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एएसआई को वहां मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। भोजशाला पूजा की जगह नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से जमा की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उस जगह पर मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला था। हाई कोर्ट का आदेश बहुत अस्पष्ट है। मौजूदा वक्त में पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है।

दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ASI द्वारा संरक्षित यह स्मारक पूजा की जगह नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से जमा की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उनको उस जगह पर मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। हाई कोर्ट का आदेश बहुत अस्पष्ट है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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