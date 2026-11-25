दिग्विजय सिंह के मुंह पर पत्रकार ने कहा बुड्ढा, क्या था पूर्व सीएम का रिएक्शन? खूब ठहाके भी लगे
वीडियो में एक युवा पत्रकार मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह से सवाल-जवाब करता है, तभी वह उन्हें डुकरा (बुड्ढा) कहकर बुलाता है। अचानक से हुए इस संबोधन के बाद वहां मौजूद लोग जोर से हंस देते हैं। जानिए इस संबोधन पर दिग्विजय सिंह का क्या रिएक्शन रहा।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कोई पत्रकार मुंह पर बुड्ढा, बुढ़ऊ, डोकर या बूढ़ा बोल दे तो क्या होगा? ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक युवा पत्रकार मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह से सवाल-जवाब करता है, तभी वह उन्हें डुकरा (बुड्ढा) कहकर बुलाता है। अचानक से हुए इस संबोधन के बाद वहां मौजूद लोग जोर से हंस देते हैं। जानिए इस संबोधन पर दिग्विजय सिंह का क्या रिएक्शन रहा।
डुकरा सुनकर क्या बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह?
वीडियो में युवा पत्रकार बुंदेलखंडी लहजे में दिग्विजय सिंह से बात करते हुए कहता है- "मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, दिग्विजय सिंह। दिग्गी राजा के नाम से जानो जात। जा देखो तुम 80 साल की उमर में डुकरा (बूढ़ा) बराबर निकरै।" दिग्विजय सिंह को डुकरा कहने पर वहां मौजूद लोग जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। खुद दिग्विजय सिंह भी जोर से हंसे और हंसते-हंसते उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा- "ए डुकरा काहे कह रहो।" इस पर एक बार फिर सब लोग हंस पड़े। खुद पत्रकार की भी हंसी छूट गई।
ऑफिस ऑफ दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा
पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल-जवाब का वीडियो दिग्विजय सिंह के ऑफिस द्वारा एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “जो इंटरव्यू करबे वारो मोड़ा हमें डुकरा कै रओ! बताओ तो, आज के दिना में कौन सो डुकरा रोज 15-20 किलोमीटर पैदल चल रओ है? बात जा है कि उमर को सवाल बड़ो नइयाँ, बड़ो है हमाओ लक्ष्य। लोकतंत्र बचाबे को लक्ष्य, सनातन धरम की रक्षा करबे को लक्ष्य।”
आपको बताते चलें दिग्विजय सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह 1993 से 2003 तक लगातार दो कार्यकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले वह राज्य सरकार में मंत्री और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह 2014 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2004 से 2018 तक कांग्रेस महासचिव के रूप में भी काम किया और कई राज्यों में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी संभाली। वह कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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