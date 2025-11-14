Hindustan Hindi News
जो मेरा शक था वही हुआ; बिहार में RJD-कांग्रेस की हार पर दिग्विजय सिंह की क्या दलील?

जो मेरा शक था वही हुआ; बिहार में RJD-कांग्रेस की हार पर दिग्विजय सिंह की क्या दलील?

संक्षेप: Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव नतीजों में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए भारी जीत दर्ज करने की ओर है। RJD-कांग्रेस करारी हार की ओर हैं। हार पर दिग्विजय सिंह का तगड़ा बयान सामने आया है? जानें उन्होंने क्या बातें कही हैं?

Fri, 14 Nov 2025 01:51 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
बिहार चुनाव नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भारी जीत दर्ज करने की ओर है। आलम यह है कि भाजपा शानदार स्ट्राइक रेट के साथ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने की ओर है। भाजपा 80 से अधिक विधानसभा सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। BJP ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 140 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राजद 40 से भी कम सीटों पर बढ़त बनाए है। कांग्रेस जिसने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 10 सीटों से कम पर आगे है। बिहार में RJD-कांग्रेस की हार पर दिग्विजय सिंह का तगड़ा बयान सामने आया है?

कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा शक था सही निकला। एसआईआर में 62 लाख वोट कटे 20 लाख वोट जुड़े। यही नहीं 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बढ़ा दिए गए। अधिकांश वोट गरीबों के दलितों के अल्प संख्यक वर्ग के कटे। इसके बावजूद ईवीएम पर शंका बनी हुई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस को अपने संघटन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज के दौर में चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है ना कि रैलियों और जनसभाओं का। विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं।

इससे पहले भी एक्जिट पोल के दौरान दिग्विजय सिंह ने एसआईआर पर ठीकरा फोड़ा था। उनका कहना था कि जब मैं वहां गया था तो कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एकतरफा मुकाबला होगा। मुझे बराबर की लड़ाई लग रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इन चुनावों में देखने वाली बात यह होगी कि एमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी कितना वोट काट पाती है। फिर भी यदि एनडीए 140 से अधिक सीटों से जीतता है तो मतदाता सूची और ईवीएम के कारण ही होगा।

