Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Digvijay Singh reaction on delhi blast will there be an attempt to polarize Hindus Muslims in Bihar election
बिहार चुनाव में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास होगा? दिल्ली धमाकों पर दिग्विजय सिंह

बिहार चुनाव में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास होगा? दिल्ली धमाकों पर दिग्विजय सिंह

संक्षेप: दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए धमाके को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वो इस घटना को बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास के रूप में देख रहे हैं।

Tue, 11 Nov 2025 07:19 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए धमाके को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वो इस घटना को बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास के रूप में देख रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पीएमओ और अमित शाह को टैग कर लिखा, ''अमित शाह जी आप #BiharElection2025 में व्यस्त हैं और दिल्ली में लाल क़िले पर बम फट रहा है। NSA IB CP-दिल्ली क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? या फिर इसे बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास होगा? देखते हैं। जिन निर्दोष लोगों की जान चली गई उन सभी के परिवार जनों को हमारी संवेदनाएं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शासन उनके परिवार जनों को पूर्ण न्याय दिलायें।''

विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 20 घायल, कई वाहन जलकर खाक

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबर्दस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें 3 लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे। हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर’ नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है। हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था। अधिकारी ने बताया कि बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है।

दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से इलाके में दहशत फैल गई।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Digvijay Singh Delhi Car Blast Amit Shah
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|