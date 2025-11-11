बिहार चुनाव में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास होगा? दिल्ली धमाकों पर दिग्विजय सिंह

संक्षेप: दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए धमाके को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वो इस घटना को बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास के रूप में देख रहे हैं।

दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए धमाके को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वो इस घटना को बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास के रूप में देख रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पीएमओ और अमित शाह को टैग कर लिखा, ''अमित शाह जी आप #BiharElection2025 में व्यस्त हैं और दिल्ली में लाल क़िले पर बम फट रहा है। NSA IB CP-दिल्ली क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? या फिर इसे बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास होगा? देखते हैं। जिन निर्दोष लोगों की जान चली गई उन सभी के परिवार जनों को हमारी संवेदनाएं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शासन उनके परिवार जनों को पूर्ण न्याय दिलायें।''

विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 20 घायल, कई वाहन जलकर खाक दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबर्दस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें 3 लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे। हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर’ नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है। हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था। अधिकारी ने बताया कि बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है।

दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से इलाके में दहशत फैल गई।