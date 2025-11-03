उमर खालिद पर MP में पूर्व CM और BJP विधायक भिड़े; रिहाई की मांग पर पाकिस्तान जाने की नसीहत
संक्षेप: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक में जुबानी जंग शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह ने उमर की रिहाई की मांग करते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखा तो बीजेपी विधायक ने उन्हें तत्काल पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे डाली।
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक में जुबानी जंग शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह ने उमर की रिहाई की मांग करते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखा तो बीजेपी विधायक ने उन्हें तत्काल पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे डाली। दिग्विजय के पोस्ट और भाजपा विधायक के बयान के बाद राजनीतिक रंगत तेज हो गई है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के अभियुक्त उमर खालिद का पक्ष लेते हुए फेसबुक पोस्ट में उन्हें बेकसूर बताया और उनकी रिहाई की मांग की है। दिग्विजय ने पोस्ट में कहा कि उमर खालिद एक पीएचडी स्कॉलर हैं और किसी मापदण्ड में राष्ट्रद्रोही नहीं पाए गए, इसलिए उन पर अन्याय हो रहा है और उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।
दिग्विजय के इस बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय का व्यवहार कभी-कभी पाकिस्तानी और विदेशी टाइप के लगते है। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि दिग्विजय जितनी जल्दी हो पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय पर आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने और बार-बार ऐसे लोगों की चिंता करने का आरोप भी लगाया।
उल्लेखनीय है कि उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और लंबित मुकदमों के कारण उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली है। दिग्विजय के पोस्ट और भाजपा विधायक के बयान के बाद राजनीतिक रंगत तेज हो गई है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है।