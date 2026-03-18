Indore Fire: ईवी आग में ‘डिजिटल लॉक’ बना मौत का जाल? बिजली जाते ही घर के दरवाजे सील, 8 की मौत
Indore Fire: परिवार के सदस्य अपनी जान बचाकर नहीं भाग सके, इसके पीछे की एक वजह घर में लगे डिजिटल लॉक (इलेक्ट्रॉनिक ताले) भी बताए जा रहे हैं।
Indore Fire: इंदौर में ईवी चार्जिंग में आग लगने से परिवार के 8 लोगों की मौत में नई जानकारी सामने आई है। परिवार के सदस्य अपनी जान बचाकर नहीं भाग सके, इसके पीछे की एक वजह घर में लगे डिजिटल लॉक (इलेक्ट्रॉनिक ताले) भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, आग लगने के बाद घर की बिजली कट गई, जिसके बाद घर अंदर से लॉक हो गया और लोग भागने में नाकामयाब रहे।
ईवी की आग से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद होने तक
जानकारी के मुताबिक, ईवी चार्जिंग में हुए शॉर्ट सर्किट से पहले कार में आग लगी। इसके बाद धीरे-धीरे कार की आग घर तक पहुंची, जहां कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे। एक एक कर कई सिलेंडर आग की चपेट में आने से धमाके के साथ जल उठे। ऐसे में बिजली कट गई, जिससे घर के दरवाजों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक तालों ने काम कर करना बंद कर दिया। इसके चलते परिवार अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सका।
क्या बोले पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह
पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा- “घर में इलेक्ट्रॉनिक गेट लगे थे। एक बार आग लगने के बाद बिजली कट होने से वो दरवाजे लॉक पोजीशन में चले जाते हैं।” डिजिटल लॉक के संदर्भ में इंदौर डीएम शिवम वर्मा ने बताया- "डिजिटल लॉक की वजह से टीम को अंदर घुसने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।" पुलिस ने बताया कि हालांकि हमने बाद में कुछ चाइना गेट तोड़ लिए थे। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि डिजिटल गेट लॉक होने के चलते भी ये लोग बाहर भागने में नाकामयाब रहे होंगे।
पहले भी फेल हुए डिजिटल लॉक
घर में आग लगने और दरवाजों पर लगे डिजिटल तालों के बंद हो जाने की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। 23 अक्टूबर 2025 को कारोबारी और कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के घर भी आग का ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला था, जब मंदिर की अखंड ज्योति से भड़की आग ने पूरे पेंटहाउस को अपनी चपेट में ले लिया था। उस हादसे में भी डिजिटल लॉक फेल हो गए थे और परिवार को बचाने के प्रयास में प्रवेश अग्रवाल की जान चली गई थी।
न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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