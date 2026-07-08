समोसे के लिए लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी? रेलवे ने कहा- इसमें 2 दावे गलत निकले
Loco Pilot Samosa Video Fact Check: सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा वीडियो, जिसमें लोको पायलट द्वारा समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोकने का दावा किया गया है, वह रेलवे ने गलत करार दिया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि वीडियो डेमू ट्रेन का नहीं, बल्कि मालगाड़ी का है, जो पहले से अधिकृत ठहराव पर रुकी थी।
Loco Pilot Samosa Video Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो को लेकर रेलवे ने आधिकारिक सफाई जारी कर दी है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि इंदौर-महू डेमू ट्रेन के लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी। रेलवे ने इस दावे को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है। रेलवे के मुताबिक, वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया और इससे लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई।
रेलवे की ओर से जारी फैक्ट चेक में कहा गया है कि वायरल वीडियो किसी यात्री डेमू ट्रेन का नहीं, बल्कि एक मालगाड़ी का है। संबंधित मालगाड़ी (कॉनकॉर ग्रीन फील्ड प्राइवेट टर्मिनस) राऊ (RAU) यार्ड में पहले से तय इंजीनियरिंग कार्य के कारण होम सिग्नल पर अधिकृत रूप से रुकी हुई थी। यानी ट्रेन को खाने-पीने का सामान खरीदने के लिए नहीं रोका गया था।
रेलवे के अनुसार, इसी निर्धारित ठहराव के दौरान सहायक लोको पायलट (Assistant Loco Pilot-ALP) को भोजन खरीदते हुए देखा गया। रेलवे ने स्पष्ट किया कि अधिकृत ऑपरेशनल हॉल्ट के दौरान कर्मचारी द्वारा भोजन खरीदना एक व्यक्तिगत गतिविधि थी। इसे इस तरह पेश किया गया कि मानो ट्रेन केवल समोसे खरीदने के लिए रोकी गई हो, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।
वीडियो को गलत तरीके से जोड़ा गया
वायरल वीडियो में रेलवे की वर्दी पहने एक कर्मचारी हलवाई की दुकान से सामान लेकर ट्रेन की ओर लौटता दिखाई देता है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दावा करता है कि "रेलवे का स्टाफ समोसे लेने के लिए पूरी ट्रेन रोककर चला गया।" इसी आधार पर सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो गया कि इंदौर-महू डेमू ट्रेन यात्रियों को इंतजार में छोड़कर समोसे खरीदने के लिए रोकी गई थी।
हालांकि रेलवे ने कहा कि वीडियो को चुनिंदा हिस्सों के साथ साझा किया गया और इसे यात्री ट्रेन से जोड़कर पेश किया गया, जबकि घटना मालगाड़ी से संबंधित थी। रेलवे का कहना है कि इस तरह की भ्रामक प्रस्तुति से लोगों में गलत धारणा बनती है और सार्वजनिक विश्वास प्रभावित होता है।
रेलवे की अपील
रेलवे ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वीडियो या दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। विभाग ने कहा कि भ्रामक और अपुष्ट सामग्री को साझा करने से बचें तथा तथ्यों की जांच आधिकारिक स्रोतों से करने के बाद ही किसी जानकारी को आगे बढ़ाएं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है तथा ट्रेन को समोसे या किसी अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी के लिए नहीं रोका गया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें