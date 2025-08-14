एमपी में डायल 100 की जगह आज से 112, हर दिक्कत को दूर करेगा यह नंबर, जानें कैसे

मध्य प्रदेश में आज से डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा शुरू होगी, जो अत्याधुनिक तकनीक और तेज रिस्पॉन्स समय के साथ उपलब्ध होगी।

मध्य प्रदेश में आज से डायल 100 की जगह 112 सेवा शुरू होने जा रहा, जो अत्याधुनिक तकनीक और तेज रिस्पॉन्स समय के साथ उपलब्ध होगी। इसमें नई बोलेरो नियो गाड़ियां तैनात की जाएंगी, जिसमें जीपीएस और वायरलेस सिस्टम से लैस रहेंगी। माना जा रहा है कि ऐसा करने से शिकायतकर्ता की लोकेशन तुरंत ट्रैक हो सकेंगी। वहीं डायल 100 की टाटा सफारी गाड़ियां आज से सेवा से हट जाएंगी, और 15 अगस्त 2025 से डायल 112 पूरी तरह लागू होगी। बताया जा रहा है कि जीवीके कंपनी द्वारा संचालित यह सेवा डायल 100 के 10 साल के सफर को आगे बढ़ाएगी।

डायल 112 में 1200 नई फर्स्ट रिस्मॉन्स गाड़ियां जानकारी के अनुसार, डायल 112 सेवा के लिए 1200 नई गाड़ियां उपलब्ध होंगी। इसमे जीपीएस, वायरलेस, डिजिटल नेविशेशन और लाइव लोकेशन टैकिंग जैसी सुविधाएं रहेंगी। ये गाड़िया इमरजेंसी कॉल पर तुरंत पुलिस या एंबुलेंस जैसी सहायता प्रदान करेंगी। बता दें कि यह मॉडल हरियाणा और राजस्थान पहले से ही कार्यरत है, और मध्य प्रदेश में पहली बार लागू किया जा रहा है। वहीं पुलिस का दावा है कि नई सेवा में रिस्पॉन्स समय कम होगा। लोकेशन-आधारित सहायता की गुणवत्ता पहले से बेहतर होगी।

डायल 112 की प्रमुख विशेषताएं 1.100 एजेंट और 40 सीटों वाली डिस्पैच यूनिट के साथ नया कॉन्टैक्ट सेंटर।

2. PRI से SIP आधारित ट्रंक लाइन पर माइग्रेशन, जिससे 112 पर कॉल करना आसान होगा।

3. उन्नत बिजनेस इंटेलिजेंस (BI) और MIS रिपोर्टिंग टूल्स।

4. नंबर मास्किंग से नागरिकों और FRV के बीच गोपनीय संपर्क।

5. फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से FRV का रखरखाव ट्रैकिंग।

6. चैटबॉट जैसे गैर-वॉयस माध्यमों से शिकायतों की ट्रैकिंग।

7. नागरिकों और पुलिस के लिए विशेष मोबाइल ऐप्स।

8. बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ HRMS सॉफ्टवेयर।

9. FRV में डैशबोर्ड और बॉडी वॉर्न कैमरे।

2015 में शुरू हुई थी डायल 100 सेवा बात दें कि 1 नवंबर 2015 को डायल सेवा शुरू हुई थी। यह भारत की पहली केंद्रीकृत, राज्य-स्तरीय पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली थी। भोपाल के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संचालित इस सेवा का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करना था। नागरिक टोल-फ्री नंबर 100 पर कॉल कर निकटतम डायल 100 वाहन को तुरंत मदद के लिए भेजा जाता था। इसमें 1,000 जीपीएस-सक्षम चार-पहिया और 150 दो-पहिया वाहन शामिल थे, जो मोबाइल फोन और मोबाइल डेटा टर्मिनल्स से लैस थे।