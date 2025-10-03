dhirendra shastri said i love mohammad is not bad also pray for pakistan पाकिस्तान के लिए हनुमान जी से प्रार्थना, आई लव मोहम्मद पर भी बोले धीरेंद्र शास्त्री, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़

पाकिस्तान के लिए हनुमान जी से प्रार्थना, आई लव मोहम्मद पर भी बोले धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है। सबके आराध्य होते हैं और किसी को भी किसी के आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे... ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरFri, 3 Oct 2025 05:25 PM
बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए तमिलनाडु में भगवान राम के चित्र को जलाए जाने पर चिंता जाहिर की। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि राम के राष्ट्र में यह रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहां की सरकार कार्रवाई करे। उन लोगों को तो फांसी देना चाहिए। सबके आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।

बागेश्वर धाम में वीआईपी कल्चर बंद करने को लेकर उन्होंने कहा कि सन्यासी बाबा ने हमें सपने में आकर आज्ञा दी कि हम सबसे पहले धाम पर आने वाले भक्तों से मिलेंगे। इसके बाद हमने VVIP को कम से कम एक दिन का समय लेकर आने के बाद मिलने की बात कही है।

आई लव मोहम्मद को लेकर मचे बवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है। आई लव महाकाल भी बुरा नहीं है। लेकिन, सर तन से जुदा कर देंगे... ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीओके में चल रहे पाकिस्तान विरोध पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम पाक अधिकृत अपनी जमीन लेकर रहेंगे। यही समय है। अभी पाकिस्तान में बहुत हंगामा चल रहा है। भगवान सबको बुद्धि दे। हम पाकिस्तान में भी शांति होने की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं। और पाकिस्तान से कहेंगे कि तुमसे देश न संभले तो घर वापसी कर लो। यानी भारत में वापस मिल जाओ।

रिपोर्टः अमित कुमार

