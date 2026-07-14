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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर शख्स को गोली मारने का आरोप, हालत नाजुक

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एकबार फिर सुर्खियों में हैं। उन पर एक किसान ने गोली चलाने का आरोप लगाया है। इस घटना में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। 

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एकबार फिर विवादों में आ गए हैं। एमपी के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में उन पर गोली चलाने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। मंगलवार को हुई इस घटना में घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने उन पर गोली चलाई है। मोतीलाल का कहना है कि जमीन विवाद में उन पर गोली चलाई गई है।

जमीन विवाद में फायरिंग

आरोप लगा है कि जमीन विवाद के चलते शालिग्राम गर्ग ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोना गांव निवासी मोतीलाल कुशवाहा पर फायरिंग की। इस घटना में मोतीलाल कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलियां मोतीलाश कुशवाहा के सिर और कान को छूते हुए निकल गईं। एक गोली के अब भी उनके शरीर में फंसी होने की बात कही जा रही है। हालांकि अस्पताल की ओर से अभी मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

साथियों समेत हमले का आरोप

बताया जाता है कि घायल मोतीलाल कुशवाहा को उसके परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनका उपचार जारी है। घायल शख्स की हालत नाजुक बनी है। वहीं घायल के भाई ने आरोप लगाया कि शालिग्राम गर्ग अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। हमले में मोतीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल शख्स के बयान के वीडियो वायरल

घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा बयान देता नजर आ रहा है। इसमें वह बता रहा है कि उसका नाम मोतीलाल कुशवाहा है। धीरेंद्र महाराज के भाई शालिग्राम गर्ग ने मुझे गोली मार दी। मैं जमीन छुड़ाने के लिए कुछ लोगों के साथ मौके पर गया था। इस पर शालिग्राम गर्ग आगबबूला हो गए। उसने कहा कि इन लोगों के साथ क्यों चले आए।

गोली मारकर भाग गए

इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में घायल किसान यह भी कहता नजर आ रहा है कि वे लोग गोली मारकर भाग गए। इसमें कुछ लोग घायल किसान को अस्पताल में स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में घायल किसान बेसुध नजर आ रहा है। अस्पताल में पुलिस भी घायल किसान के साथ नजर आ रही है।

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जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

वारदात की वजह के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि गांव के एक ब्राह्मण परिवार की जमीन पर शालिग्राम गर्ग कथित रूप से कब्जा करना चाहते हैं। इस संबंध में संबंधित परिवार ने प्रशासन को शिकायत दी थी और मोतीलाल उनके साथ आवेदन देने गए थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर शालिग्राम गर्ग ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।

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क्या बोले पुलिस के अधिकारी?

छतरपुर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घायल व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे, चोटों का परीक्षण और घटनास्थल से मिले हथियारों या उनके अवशेषों की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में बागेश्वर धाम की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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रिपोर्ट- जयप्रकाश

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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