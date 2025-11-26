Hindustan Hindi News
कब्र से उठकर देख ले बाबर…; अयोध्या में धर्म ध्वजा पर धीरेंद्र शास्त्री, मथुरा पर भी बोले

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद शिखर पर ध्वाजारोहण को लेकर मशहूर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुगलों की छाती पर भगवा फहराया गया है। उन्होंने कहा कि बाबर को भी कब्र से उठकर देख लेनी चाहिए कि मंदर वहीं बन गया है।

Wed, 26 Nov 2025 02:29 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद शिखर पर ध्वाजारोहण को लेकर मशहूर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुगलों की छाती पर भगवा फहराया गया है। उन्होंने कहा कि बाबर को भी कब्र से उठकर देख लेनी चाहिए कि मंदर वहीं बन गया है। उन्होंने इसके साथ ही मथुरा को लेकर कहा कि वहां भी मंदिर बनाया जाएगा।

शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद्भागवत कथा का दूसरा दिन 'हिंदुत्व के गर्व, राम मंदिर की पूर्णता और राष्ट्रवादी भावनाओं' से पूरी तरह सराबोर रहा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन की शुरुआत में कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वाजारोहण किया है और यह ऐतिहासिक क्षण है।

शास्त्री ने कहा, 'मुगलों की छाती पर भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है।' उन्होंने आगे कहा कि जहां कभी हरे झंडे की योजना बनाई जाती थी, आज वहां भगवा लहरा रहा है। मथुरा जन्मभूमि विवाद पर उन्होंने कहा कि कृष्ण लला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिन्हें दिक्कत हो वो खिसक लें।

तात्या टोपे के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने शिवपुरी की ऐतिहासिक धरा को नमन किया और कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध नाखून चबाने पर मजबूर करने वाले तात्या टोपे जैसे वीर के संघर्ष को कुछ ‘जयचंदों’ के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तात्या टोपे ने शिवपुरी की पावन भूमि पर फांसी को चूमकर अपने प्राण त्याग दिए।

उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि कुछ ‘टोपी वाले’ अपने घरों पर हरे रंग का झंडा टांग देते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी देश के लोग आ गए हों। कथा के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने कथा गंगा को मन का एंटीवायरस बताया। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, पर कथा की गंगा मन के कुविचारों को धोने का काम करती है।

रिपोर्ट- अमित गौर

