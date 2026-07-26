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इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पोस्ट की विवादित रील, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पर केस दर्ज

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, निवाड़ी
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मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इंस्टाग्राम पर कथित आपत्तिजनक रील शेयर करने के आरोप में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Dharmendra Pradhan took this step after resigning Big Change was visible
धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। मगर सोशल मीडिया पर अब भी उनके खिलाफ विवादित कंटेंट पड़ा हुआ है, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों ने पोस्ट किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए एमपी पुलिस ने राज्य के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के इन्फ्लुएंसर यशपाल सोनी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा में रील पोस्ट की थी। अब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। जानिए किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान यशपाल सोनी के रूप में हुई है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताया जा रहा है। वह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के कुडार गांव का रहने वाला है। निवाड़ी के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) के. के. पांडेय ने बताया कि 23 जुलाई को भाजपा के निवाड़ी मंडल अध्यक्ष कमलेश चौरसिया ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यशपाल सोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया।

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BNS की इन धाराओं के तहत केस दर्ज

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(ए) और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था विवादित वीडियो

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो का मूल स्रोत क्या है और उसे किस उद्देश्य से पोस्ट किया गया था।

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प्रधान की बेटी ने बंद किया इंस्टाग्राम, ये वजह

इस विवाद का असर धर्मेंद्र प्रधान के परिवार पर भी पड़ा है। सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्र टिप्पणियों और विवादित सामग्री से आहत होकर उनकी बेटी ने सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां परिवार के लिए बेहद तकलीफदेह हैं। इसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को लेकर भी नई बहस छेड़ रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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