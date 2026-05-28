'फैसला एकतरफा और एकपक्षीय', भोजशाला मामले में HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ धार के मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फैसले को चुनौती देते हुए इसे कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाई कोर्ट का आदेश एकतरफा और एकपक्षीय था।
भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ धार के मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फैसले को चुनौती देते हुए इसे कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाई कोर्ट का आदेश एकतरफा और एकपक्षीय था।
कानूनी वैधता को चुनौती
भाजशाला मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिब्रान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अशहर वारसी ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह आदेश एकतरफा और एकपक्षीय था। यह रिट याचिका इस फैसले की मूल कानूनी वैधता को चुनौती देती है।
दीवानी मुकदमा पहले से ही धार में लंबित
इस मामले पर एएनआई से बात करते हुए वारसी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने खास तौर पर यह बात रखी है कि यह पूरा फैसला एकतरफा और एकपक्षीय है। यह तथ्यों की जांच किए बिना सुनाया गया था। हमने इसे चुनौती दी है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के सामने यह दलील दी कि इस मामले से जुड़ा एक दीवानी मुकदमा पहले से ही धार में लंबित है। इसलिए सभी पक्षों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे सक्षम दीवानी अदालत में जाकर अपने कानूनी उपाय तलाशें।
सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार
उन्होंने कहा कि धार में पहले से ही एक सिविल मुकदमा चल रहा था। हमने उस मुकदमे के संबंध में कुछ खास दलीलें पेश की थीं। हमने यह तर्क दिया कि चूंकि एक सिविल मुकदमा पहले से ही चल रहा है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को उसी मंच पर जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वारसी ने आगे कहा कि इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजस्व विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी याचिका दायर कर दी है। अब हम अदालत द्वारा इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं।
मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था
इससे पहले 22 मई को मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को एक मंदिर घोषित किया गया था। काजी मोइनुद्दीन ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, जो खुद को कमाल मौला मस्जिद का केयरटेकर बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचा देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है। इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस जगह को एक मंदिर माना था।
कल भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ेंगे
मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि याचिका दायर करने के तुरंत बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। मुस्लिम समुदाय के अध्यक्ष ने कहा कि हम कल भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हाई कोर्ट ने 2003 के एएसआई के उस निर्देश को रद्द कर दिया था जिसमें भोजशाला परिसर के भीतर हिंदुओं के पूजा करने और मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।