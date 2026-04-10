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एक गलती और प्रियंका का खूनी 'खेल' खत्म! धार हत्याकांड का वो सुराग जिससे खुल गई पूरी साजिश

Apr 10, 2026 02:08 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, धार
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मध्य प्रदेश के धार में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें पत्नी प्रिंयका ने प्रेमी कमलेश की खातिर अपने पति की हत्या करवा दी।

मध्य प्रदेश के धार में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें पत्नी प्रिंयका ने प्रेमी कमलेश की खातिर अपने पति की हत्या करवा दी। हालांकि पुलिस ने महज 36 घंटे में इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंयका ने पति की हत्या करवाने के बाद पूरी घटना को लूट दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस को दिए बयान में उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसी के खिलाफ बड़ा सबूत बन गया और पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया।

दरअसल पुलिस ने बताया कि प्रियंका ने पहले इस हत्याकांड को लूट की घटना बताई थी और शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह अपने घर पर सो रही थी तभी कुछ बदमाश वहां घुस गए और देव कृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। प्रियंका ने कहा था कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए।

घर में ही मिल गए गहने

इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाश ली। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तलाश के दौरान पुलिस को वो गहने घर पर ही मिल गए जो प्रियंका ने चोरी होने का दावा कर रही थी। इसके साथ ही प्रियंका के बदलते बयानों ने भी पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। पुलिस ने प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जिससे पता चला कि घटना के समय वह लगातार कमलेश से बात कर रही थी। सारे सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

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15 साल की उम्र में हुई थी शादी

आरोपी पत्नी 25 साल की प्रियंका पुरोहित की 28 साल के देव कृष्ण पुरोहित के साथ महज 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी और दोनों अलग-अलग अपने परिवार के साथ रहते थे।

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21 साल की उम्र पूरी होने के बाद प्रियंका अपने ससुराल आ गई लेकिन वह देव कृष्ण के साथ रहने के लिए राजी नहीं थी और इसी के चलते दोनों में अक्सर विवाद होता था। जानकारी के मुताबिक प्रियंका का 32 साल के कमलेश से अफेयर था और इसी के चलते उसने सुपारी देकर देव कृष्ण की हत्या करवा दी। प्रियंका ने कमलेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई और एक लाख रुपये की सुपारी देकर सुरेंद्र के हाथों पति देव कृष्ण की हत्या करवा दी। हालांकि फुलप्रूफ प्लानिंग के बाद भी प्रियंका की एक गलती उसी पर भारी पड़ गई और पुलिस ने जल्दी ही इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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