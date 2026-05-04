भोजशाला केस: HC ने मुस्लिम पक्ष से मांगी आपत्तियां, 3 दिन की मोहलत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने मुस्लिम समुदाय के एक पक्षकार को निर्देश दिया कि वह भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर में ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़ी वीडियोग्राफी पर 3 दिन के भीतर लिखित आपत्तियां पेश करे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने धार के विवादित भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी पर मुस्लिम पक्ष को 3 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने तकनीकी समस्याओं के कारण वीडियोग्राफी नहीं देख पाने की बात कही। इसके बाद अदालत ने आईटी विभाग को तुरंत एक्सेस देने और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ इसे साझा करने का आदेश दिया। उधर, एएसआई ने स्पष्ट किया कि 1904 से यह स्मारक उनके संरक्षण में है। एएसआई ने दो-टूक कहा कि 1935 के 'मस्जिद' घोषित करने वाले दावे की अब कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है जबकि मुस्लिम पक्ष इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह विवादित परिसर एएसआई की ओर से संरक्षित है।
धार की मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के वकील तौसीफ वारसी ने जस्टिस विजय कुमार शुक्ला एवं जस्टिस आलोक अवस्थी के समक्ष तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस परिसर में एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान की गई वीडियोग्राफी तक पहुंच नहीं मिल सकी है।
उधर, एएसआई के एक वकील ने कहा कि अदालत के निर्देशानुसार इस वीडियोग्राफी को गूगल ड्राइव पर उपलब्ध कराया गया था और मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के वकील को उसका एक्सेस भी दे दिया गया था।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद वारसी को वीडियोग्राफी देखने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए और इसके लिए उच्च न्यायालय के आईटी अनुभाग को सोमवार को ही आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा।
अदालत ने यह भी कहा कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के ई-मेल पते पर अतिरिक्त पहुंच उपलब्ध कराते हुए उनसे वीडियोग्राफी जल्द से जल्द साझा की जाए।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी इस वीडियोग्राफी पर सात मई तक अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करे।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार जैन ने एएसआई द्वारा धार के विवादित परिसर के संरक्षण के इतिहास के बारे में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि यह परिसर वर्ष 1904 से एक संरक्षित स्मारक है और एएसआई के नियामकीय नियंत्रण में रहा है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के एक याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 1935 में तत्कालीन धार रियासत के दरबार ने 11वीं सदी के इस स्मारक को मस्जिद घोषित किया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार जैन ने इस दावे की काट पेश करते हुए कहा कि यह ऐलान एएसआई संरक्षित स्मारकों से जुड़े प्रावधानों के कारण निष्प्रभावी हो चुका है और इसे कोई कानूनी मान्यता हासिल नहीं है। सुनील कुमार जैन की दलीलें 5 मई को भी जारी रहेंगी। अदालत ने भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर दायर चार याचिकाओं और एक रिट अपील पर छह अप्रैल से नियमित सुनवाई कर रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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