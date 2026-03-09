देवास में T-20 वर्ल्डकप की जीत के जश्न में बवाल; लोगों-पुलिस पर फेंके जलते पटाखे, 2 जवान घायल

मध्य प्रदेश के देवास में रविवार रात सयाजी द्वार पर टीम इंडिया के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न हुड़दंग में बदल गया। जश्न मना रहे कुछ लोग एक दूसरे के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर भी बम-पटाखे फेंकने लगे, जिसमें दो जवान घायल हो गए।

मध्य प्रदेश के देवास में रविवार रात सयाजी द्वार पर टीम इंडिया के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न हुड़दंग में बदल गया। सयाजी द्वार पर जश्न मना रहे कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर भी बम-पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। इसके चलते उज्जैन से विशेष पुलिस बल के आए दो जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस हुड़दंग में देवास सीएसपी सुमित अग्रवाल के कान के पास भी दो पटाखे फट गए, बढ़ते हुड़दंग को देखते हुए पुलिस को जश्न मना रहे लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के दौरान जश्न बना रहे लोग भागते नजर आए और कुछ ही देर में सयाजी द्वारा को पुलिस ने खाली करा दिया। बताया जा रहा है कि घायल QRF के जवानों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायल जवानों के साथ सीएसपी का भी इलाज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगं को हिरासत में लिया है।

रंग-गुलाल उड़ाने के साथ फेंके जलते पटाखे जानकारी के अनुसार, रविवार रात को देवास में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के जश्न के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी एकत्र हुए थे। लोग रंग-गुलाल उड़ा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि टी-20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद देवास में जश्न का माहौल था। शहर के कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा गया था। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ हुड़दंगियों ने जलते पटाखे लोगों और भीड़ पर फेंकना शुरू कर दिए, जिससे वहां मौजूद लोगों और परिवारों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में उज्जैन से आए सुरक्षा बल के दो जवान आशीष और सुनील घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। एक जवान को मुंह और सिर में चोट लगी है। इसी दौरान, सीएसपी सुमित अग्रवाल के कान के पास भी एक बम फटा, जिसके बाद वे जांच के लिए एमजी अस्पताल पहुंचे।

पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने बताया कि सयाजी द्वार पर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग जश्न मना रहे थे। इस दौरान पटाके फोड़ने और एक दूसरे पर फेंकने पर हुड़दंग शुरू हो गया। भीड़ में कुछ युवाओं ने पटाखे फेंकना शुरू कर दिया, जिससे दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और सीएसपी के कान के पास बम फट गया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। इस दौरान पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया और उन्हें थाने पहुंचाया। जश्न के दौरान हुड़दंग करने वाले युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।