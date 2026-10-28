शराब के नाम पर केमिकल बेचा, ब्रांडेड बोतलों में ऐसे हुआ नकली-असली का खेल; शराबकांड में बड़ा खुलासा
देवास शराबकांड के तार इंदौर से जुड़े हैं। इंदौर से केमिकल मंगाकर ब्रांडेड बोतलों में भरा गया और शराब के नाम पर बेचा गया। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।
इंदौर के देवास के चंदाना-बिंजाना जहरीली शराबकांड की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने इंदौर के दवा बाजार से केमिकल मंगवाकर देवास जिले में मकानों के भीतर शराब जैसा मिश्रण तैयार किया। इसके बाद इस मिश्रण को बोतलों में भरकर लाइसेंसी शराब जैसी बोतलों और पेटियों में शामिल किया गया, ताकि नकली शराब की पहचान करना मुश्किल हो जाए। आरोप है कि इसी तरीके से नकली शराब चंदाना-बिंजाना क्षेत्र में बेची गई।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान अवैध शराब तैयार करने और बेचने से जुड़े आरोपों के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 49-क भी जोड़ी गई है। पुलिस अब केमिकल की खरीद से लेकर नकली शराब तैयार करने, उसे असली शराब की पेटियों में मिलाने और बाजार तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है।
इंदौर के दवा बाजार से मंगाया गया केमिकल
पुलिस जांच के अनुसार, नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए केमिकल की बुकिंग 1 अक्टूबर को इंदौर के दवा बाजार स्थित एक गोदाम संचालक के कार्यालय से कराई गई थी। केमिकल लोहा मंडी स्थित महावीर मार्केट के एक गोदाम से मंगाया गया था।
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि केमिकल किसने बुक कराया, उसकी आपूर्ति किसके निर्देश पर हुई और खरीद के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था। पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंचकर दवा बाजार स्थित कार्यालय और लोहा मंडी के गोदाम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। इस जांच का अहम पहलू यह है कि केमिकल की खरीद से लेकर देवास में कथित तौर पर नकली शराब तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल था।
देवास के मकानों में तैयार किया गया शराब जैसा मिश्रण
पुलिस के मुताबिक, केमिकल को देवास जिले के पूर्वादादाई गांव में अजय राठौर के मकान और लोहारपीपल्या में उसके साथी गोविंद के मकान तक पहुंचाया गया। आरोप है कि इन मकानों में केमिकल में पानी मिलाकर शराब जैसा मिश्रण तैयार किया गया।
इसके बाद मिश्रण को बोतलों में भरकर लाइसेंसी शराब की पेटियों में शामिल कर दिया गया। पुलिस को संदेह है कि इस तरीके का इस्तेमाल नकली शराब को असली शराब के साथ मिलाकर बाजार में खपाने के लिए किया गया।
यह मामला इसलिए गंभीर है, क्योंकि शराब के नाम पर बेचे जाने वाले किसी भी संदिग्ध रासायनिक मिश्रण से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। हालांकि, मिश्रण में इस्तेमाल किए गए रसायनों की सटीक प्रकृति और उनके प्रभाव की पुष्टि संबंधित जांच और परीक्षण रिपोर्ट से ही होगी।
क्षिप्रा और भड़ापीपल्या की दुकानों से खरीदी गई थीं शराब की पेटियां
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने क्षिप्रा और भड़ापीपल्या स्थित लाइसेंसी शराब दुकानों से शराब की पेटियां खरीदी थीं। पुलिस का आरोप है कि इन पेटियों में नकली शराब की बोतलें मिलाकर चंदाना-बिंजाना क्षेत्र में बेचा गया।
पुलिस के अनुसार, अवैध शराब की बिक्री 6-7 अक्टूबर से 11-12 अक्टूबर के बीच की गई थी। अब जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि कितनी पेटियों में नकली बोतलें मिलाई गईं, कितनी शराब बेची गई और इस नेटवर्क से किन-किन लोगों को आर्थिक लाभ हुआ।
लाइसेंसी शराब की पेटियों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप ने जांच को और महत्वपूर्ण बना दिया है। पुलिस यह भी जांच रही है कि शराब की दुकानों से पेटियां खरीदने और बाद में उनमें बोतलें मिलाने की प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका थी।
मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल सहित 10 गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय उर्फ अज्जू राठौर, रामेश्वर सोनगरा, शराब दुकान के मैनेजर नितिन सोलंकी और चंद्रशेखर बैरागी, सेल्समैन सत्येंद्र ओझा और राजदेव पटेल के अलावा जुगल सिंह, राजेंद्र निनामा और विशाल चौहान के नाम शामिल हैं।
मंगलवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से जुगल सिंह और राजेंद्र निनामा को जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल सहित आठ आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया।
रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से केमिकल की खरीद, नकली शराब तैयार करने, बोतलों को लाइसेंसी शराब की पेटियों में मिलाने और वितरण नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है।
इंदौर से देवास तक फैले नेटवर्क की जांच तेज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंदौर और देवास के बीच सामने आई कड़ियों की जांच कर रही है। इंदौर के दवा बाजार स्थित कार्यालय और लोहा मंडी के गोदाम से केमिकल की बुकिंग और आपूर्ति से जुड़े दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं।
पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि केमिकल किस नाम से मंगाया गया था, भुगतान किसने किया और उसकी आपूर्ति के बाद उसे किन लोगों तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही देवास में मिश्रण तैयार करने और शराब की पेटियों में बोतलें मिलाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है।
जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित तौर पर तैयार की गई नकली शराब की कितनी मात्रा बाजार में पहुंची और इस अवैध कारोबार में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।
आबकारी अधिनियम की धारा 49-क भी जोड़ी
पुलिस ने शुरुआत में अवैध शराब की जब्ती के मामले में आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने पर जहरीली या मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त शराब तैयार करने और बेचने से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद मामले में धारा 49-क भी जोड़ी गई।
3 आबकारी अफसर निलंबित
जहरीली शराब से मौतों के मामलों के बीच राज्य सरकार ने देवास और सागर के कलेक्टर-SP बदल दिए हैं। देवास में जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया समेत 3 आबकारी अफसरों को भी निलंबित किया गया है।
दोनों जिलों के SP को पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। देवास के SP पुनीत गहलोत और सागर के SP अनुराग सुजानिया को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) बनाया गया है। सरकार ने देवास कलेक्टर ऋतुराज को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव और सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया है। सिवनी कलेक्टर नेहा मीना को देवास भेजा गया है, जबकि उनकी जगह अंजू अरुण कुमार को सिवनी का नया कलेक्टर बनाया गया है।
रिपोर्ट - हेमंत
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